Kinderbedarfsbörse in Tannhausen

Der Elternbeirat und das Börsenteam des Kindergarten Sankt Maria in Tannhausen veranstalten am Freitag, 7. September, von 17.30 bis 19.00 Uhr wieder eine Kinderbedarfsbörse in der Turn- und Festhalle in Tannhausen. Es werden gut erhaltene Kleidung, Babyzubehör, Schuhe, Bücher, Spielzeug und Kinderfahrzeuge verkauft. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Anmeldung und Nummernvergabe ab sofort bis zum 31. August unter folgender E-Mail Adresse: Boerse.Tannhausen@gmx.de. Wer bereits bei der letzten Kinderbedarfsbörse eine Nummer bekommen hat, kann diese bei Anmeldung bis zum 31. Juli behalten. Die Warenannahme ist am Freitag, 7. September, von 9.30 bis 11 Uhr in der Turn- und Festhalle in Tannhausen.