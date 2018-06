Kinder malen ihre Kirche

Ein Fronleichnamsfest ohne Prozession ist in Tannhausen undenkbar. Auch wenn die Gemeinde derzeit ohne eigenen Pfarrer dasteht, wurde das Kirchenfest auch in diesem Jahr groß gefeiert – mit Prozession und einem anschließenden Gemeindefest in der Turn- und Festhalle Tannhausen, dessen Erlös der umfangreichen Renovierung der Sankt Lukas-Kirche zugute kommen wird. Eingebettet in die Veranstaltung war die Prämierung eines Malwettbewerbs für Kinder, die ihre Kirche mit Filz- und Buntstiften künstlerisch auf Papier gebannt hatten.

Nachdem der langjährige Pfarrer der Gemeinde Tannhausen, Manfred Schmid, Anfang Mai in den Ruhestand gegangen war, wurde die diesjährige Prozession in Tannhausen vom Administrator der Seelsorgeeinheit Virngrund-Ost, Pater Jens Bartsch, angeführt. Begleitetet wurde der Umzug zudem von der Schwabenlandkapelle des Musikvereins Tannhausen unter der Leitung von Michael Seckler, den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine sowie einer Abordnung der Feuerwehr, den Kommunionkinder und 20 Ministranten.

Bartsch zelebrierte an der ersten Station im Schulhof vor einem wunderschönen Blumenteppich die Festmesse und erinnerte in seiner relativ kurzen Predigt an die Tradition des Fronleichnamsfestes, die bewahrt werden müsse. Das Fest dürfe nicht zu einer Folkloreveranstaltung werden, betonte der Pater..

Im Anschluss an die Prozession ging es zum Gemeindefest in die Tannhäuser Turnhalle. Hier spielte die Schwabenlandkapelle während des Frühschoppens und Mittagstischs zur Unterhaltung auf. Eingebettet in das Fest war außerdem die Prämierung eines Kindermalwettbewerbs des Kindergartens. Der hatte Anfang Mai die Kinder aufgefordert, Bilder zum Thema „Unsere Kirche bekommt ein neues Gesicht“ zu malen. 27 Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren machten mit. Eine fünfköpfige, unabhängige und unvoreingenommene Jury, bestehend aus Pater Jens Bartsch, Karl Negraschis (Kirchengemeinde), Stephan Hammele (Feuerwehr), Bettina Kohnle (Gemeinderat) und Klaus Joas (Vertreter der Vereine) bewerteten die eingereichten Arbeiten. Bei den Drei- bis Fünfjährigen siegte Milena Lechner (vier Jahre alt) vor Laura Abele und Leon Ackermann. In der Kategorie der Sechs- bis Achtjährigen siegte die sechsjährige Annika Ilg vor Elias Mettmann und Marie Janka. Bei den Neun- bis Elfjährigen überzeugte die zehnjährige Marina Christ mit ihrer farblichen Unterscheidung der Kirche Sankt Lukas vor und nach der Sanierung. Sie gewann vor Franka Sachs und Emilia Galajda. Die Gewinner konnten sich über tolle Preise freuen, die ihnen von der stellvertretenden Kirchengemeinderatsvorsitzenden Martina Wettemann überreicht wurden.