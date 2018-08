Kinder im Fußballfieber

Vier Tage lange haben fußballbegeisterte Mädchen und Jungen bei der Fußballschule des VfB Stuttgart gelernt, wie man effektiv Fußball spielt. Die Fußballschule des VfB Stuttgart war mit sechs erfahrenen Jugendtrainern vier Tage zu Gast beim VfB Tannhausen.

Das Sommerferien-Camp des VfB Tannhausen, das bereits zum fünften Mal ausgerichtet wurde, ist bei jungen Kickerinnen und Kickern nach wie vor äußerst beliebt. Rund 80 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 14 Jahren wollten in diesem Jahr dabei sein.

Verständlich. Denn wo sonst werden Nachwuchskicker so gut ausgebildet wie bei der VfB-Fußballschule aus Stuttgart. Erfahrene Trainer kümmerten sich auch in Tannhausen intensiv um die Kinder. Natürlich stand der Fußball dabei im Mittelpunkt. Der Fußballernachwuchs lernte von den Trainern aus Stuttgart, wie man erfolgreich im Team zusammenspielt, wie man mit dem Ball am Fuß den Gegner umdribbelt, wie man Pässe schlägt, die ankommen, und wie der Ball ins Tor befördert wird.

Damit die Energie beim Training nicht veroren ging, gab es gesunde Ernährung. Das Küchenteam des VfB Tannhausen um Susi Hahn hatte allerhand zu tun. Da gab es neben den beliebten Spaghetti und Maultaschen wieder viel Obst und Gemüse, Wasser und Fruchtsäfte, die von der Firma Ensinger gesponsert wurden, und isotonische Getränke, die nach dem Kampf ums Leder wieder fit machen sollten.

Am Freitag war dann Abschlusstag des Camps und die Sprösslinge zeigten im Spiel gegen die Väter und Erwachsene, was Sache ist. Da ging den Vätern nicht nur die Puste aus, nein, sie wurden förmlich umdribbelt und mussten des Öfteren nur den Ball aus dem Netz holen. Omas und Opas fieberten an der Seitenlinie mit und bejubelten jedes Tor, das von den Enkeln geschossen wurde. Ein weiterer Höhepunkt war beim Camp auch noch die Ball-Geschwindigkeitsmessmaschine, mit der jeder Teilnehmer seine Schussstärke messen konnte.

Was bei den Beteiligten vom Camp bleibt, ist die Erinnerung an vier sportliche Tage und ein Trikot des VfB Stuttgart, das jeder stolz mit nach Hause nehmen durfte. Kommendes Jahr ist das sicher zu klein, aber dann gibt es ja sicher ein neues VfB-Fußballcamp.