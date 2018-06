Kein Rathaussturm in Tannhausen

Tannhausens Narren müssen in diesem Jahr tapfer sein: der Rathaussturm mit anschließender Party im ehemaligen Feuerwehrmagazin fällt in diesem Jahr ins Wasser. Bürgermeister Manfred Haase darf ausnahmsweise in der fünften Jahreszeit seine Amtsgeschäfte unbehelligt weiterführen. Das gilt aber nur in diesem Jahr. Uns wurde aus sicherer Quelle zugetragen, dass Tannhausens Narrenzünfte momentan an einem neuen Schlachtplan feilen. Im nächsten Jahr soll mit Haase dann wieder kurzer Prozess gemacht werden.