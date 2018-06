In Tannhausen wird im Rathaus gewählt

Der Gemeinderat Tannhausen war sich einig, dass die Gemeinde zur nächsten Bundestagswahl am 22. September nur aus einem Wahlbezirk bestehen und das Zimmer zwei im Erdgeschoss des Rathauses als einziges Wahllokal bleiben soll. Erfreut zeigte sich Bürgermeister Bürgermeister Manfred Haase, dass alle drei beim Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) beantragten Zuschüsse für die innerörtlichen Baumaßnahmen der Bäckerei Beck mit 20 000, des Autohauses Benninger mit 30.420 und der Firma May Bauelemente in der Ellwanger Straße mit 13 800 Euro genehmigt worden wären.

Michael von Thannhausen bezeichnete die Landesstraße 1076 zwischen Tannhausen und Bergheim als eine der schlechtesten Straßen des Landkreises und als Drama. Es bestände keine Aussicht, dass dieser Straßenabschnitt in einem angemessenen Zeitraum saniert werden würde. Für Bürgermeister Haase ist dieses Straßenstück, das zugleich als Bedarfsumleitung U 13 der Autobahn A 7 zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl ist, ein Schandfleck und der Bund müsste hier was tun. Der Ausbau der Straßen in Bayern sei dagegen bewundernswert und er wolle im Verbund mit den Bürgermeistern des Magischen Dreiecks für einen Ausbau der grenzüberschreitenden Straßen votieren und mit der L 1076 im Gespräch bleiben.

Nachdem die Amtszeit der Schöffen Ende des Jahres ausläuft und der bisher zehn Jahre amtierende Schöffe Alois Bosch nach zwei Amtsperioden nicht mehr vorgeschlagen werden darf, schlägt die Gemeinde Tannhausen für die neue Amtszeit ab 2014 bis 2018 als Schöffen die beiden Gemeinderäte Bettina Kohnle und Matthias Meth sowie nach Aufruf im Gemeindeblatt Michael Lutz (Friedhofstraße 8) vor. Die drei Schöffen werden im nächsten Gemeindeblatt namentlich vorgeschlagen und auf Anfrage der Gemeindeverwaltung stellte sich die als Erzieherin und in der Jugendbetreuung tätige Gabriele Hurler als Jugendschöffin zur Verfügung.

Leitungsgeld fließt weiter

Bürgermeister Manfred Haase teilte noch mit, dass in einer vorausgegangenen Sitzung die Gemeinde unter Berücksichtigung der berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde und ihrer Bürger grundsätzlich an dem Beschluss eines jährlichen Entgelts bei Verlegung von Leitungen auf gemeindlicher Fläche festhält. Im Falle der geplanten Verlegung einer Fernwärmeleitung von der Biogasanlage an der Kreisstraße nach Eck am Berg ins Gewerbegebiet wolle man aber zur Unterstützung des örtlichen Gewerbes neben dem beschlossenen einmaligen Nutzungsentgelt nach Ablauf von fünf Jahren keine weiteren Nutzungsgebühren erheben. Diese Befreiung gelte nur für das Gewerbegebiet. (hbl)