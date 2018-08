In Tannhausen werden Schächte saniert

Die Ortsdurchfahrt Tannhausen, zwischen den Einmündungen Friedhofstraße und Schillerstraße, ist noch bis einschließlich Mittwoch, 29. August, für den Verkehr gesperrt. In diesem Bereich werden aktuell die Schachtabdeckungen saniert. In diesem Zuge werden die Schächte auch leicht angehoben und an das Straßenniveau angepasst, um Lärmbelästigungen beim Überfahren zu reduzieren, wie Gemeindekämmerer Jürgen Gerner auf Nachfrage der Ipf-und-Jagst-Zeitung erklärt. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.