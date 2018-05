In Tannhausen trainieren (vielleicht) die Stars von morgen

Wie dribbelt man, wie schlägt man genaue Pässe, wie spielt man erfolgreich im Team und vor allem, wie schießt man Tore. Das alles lernen fußballbegeisterte Mädchen und Jungen bei der Fußballschule des VfB Stuttgart, die mit sechs erfahrenen Trainern von Dienstag, 31. Juli, bis Freitag 3. August, vier Tage lang beim VfB Tannhausen zu Gast ist.

Das Sommerferien-Camp des VfB Tannhausen, das in diesem Jahr bereits zum fünften Mal ausgerichtet wird, ist bei jungen Kickerinnen und Kickern äußerst beliebt. Rund 80 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 14 Jahren sind in diesem Jahr angemeldet worden. Es gibt ganz vereinzelt noch Plätze oder vielleicht fällt auch jemand der angemeldeten Kicker aus.

Ein Erlebnis ist es allemal, denn wo sonst werden die Nachwuchskicker und vielleicht die Stars von morgen so intensiv ausgebildet, wie bei der VfB-Fußballschule aus Stuttgart? Erfahrene Trainer kümmern sich vier Tage lang intensiv um die Kinder und natürlich steht der Fußball im Mittelpunkt. Da lernen die jungen von den alten Hasen, wie man erfolgreich im Team zusammenspielt, den Gegner mit dem Ball am Fuß umdribbelt, wie man Pässe schlägt, die auch da ankommen, wo sie ankommen sollen. Und letztlich lernen die Mädchen und Jungen, wie man Tore schießt.

Den ganzen Tag Fußball zu spielen, das macht hungrig und durstig. Das Küchenteam um Susi Hahn muss ganz schön werkeln, um die vielen hungrigen Kicker zu sättigen und deren Durst zu stillen. Wie es sich für ein professionelles Fußballcamp gehört, wird auf die gesunde Ernährung während dieser vier Tage großen Wert gelegt. Da gibt es viel Obst und Gemüse, da gibt es viel Wasser und Fruchtsäfte, die von der Firma Ensinger gesponsert werden, und da gibt es isotonische Getränke, die nach dem Kampf ums Leder wieder fit machen. Und was wäre ein Fußballcamp in Tannhausen ohne die berühmten Spaghetti und die herzhaften Maultaschen? In der Gemeinschaft schmeckt es einfach am besten und in der Gemeinschaft lernt man vom anderen.

Am Freitag wird gegen die Väter gekickt

Was man in den vier Tagen alles gelernt hat, das kann man am Abschlusstag, am Freitag im Spiel gegen die Väter zeigen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass da die Väter im wahrsten Sinne des Wortes recht alt aussehen. Omas und Opas fiebern mit und bejubeln jedes Tor, das von den Enkeln geschossen wird.

So ganz nebenbei können es sich die Zuschauer bei Kaffee und Kuchen, der jeden Nachmittag von 14 bis 17 Uhr auf dem Sportplatz angeboten wird, gut gehen lassen. Für Siege oder bemerkenswerten Einsatz bekommen die jungen Spieler Urkunden und Pokale. Es wird sogar ein Fairnesspreis ausgelobt, den der Spieler oder die Spielerin bekommt, die sich besonders kameradschaftlich verhalten hat. Die Trainer der VfB-Fußballschule Stuttgart haben ein waches Auge.

Tradition ist, dass die jungen Kickerinnen und Kicker T-Shirts, Stutzen und Sporthosen gestellt bekommen. Das alles ist im Preis von 165 Euro pro Kind enthalten. Meldet eine Familie zwei Kinder an, gibt’s zehn Prozent Rabatt, ebenso, wenn man Mitglied im VfB-Fritzleclub ist. Wer 30 Euro drauflegt, bekommt einen kompletten Trainingsanzug.