In Tannhausen ist der große Trubel vorbei, nun kann Siegfried Czerwinski starten

Die Bürgermeisterwahl in Tannhausen hat es in sich gehabt. Angefangen bereits im Februar, als sich die xm-Agentur aus Aalen dazu entschloss, bei der Suche nach geeigneten Kandidaten unter die Arme zu greifen. Speziell für kleinere Gemeinden unter 10 000 Einwohner werde es immer schwieriger, geeignete Kandidaten für den Chefposten im Rathaus zu finden.

Die Kampagne hat sich am Ende gelohnt. Mit Manfred Meyer, Frank Sailer, Stephan Slavik, Daniel Ott, Daniel Göggerle und nicht zuletzt dem späteren Wahlsieger Siegfried Czerwinski haben sich gleich sechs Kandidaten für das Amt in Tannhausen beworben.

Vor allem beim aus Wesel stammenden Czerwinski waren sich anfangs nicht alle sicher, ob dies nicht vielleicht sogar ein Spaß-Bewerber sein könnte, wie sie immer mal wieder bei Bürgermeister-Kandidaturen, vor allem in ländlichen Regionen, auftauchen.

Rund ein Vierteljahr später ist genau dieser Czerwinski neuer Bürgermeister von Tannhausen. Und dort trifft er auf eine Gemeinde, die sich für das Geschehen im Rathaus brennend interessiert, was sie in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Meyer und Sailer hatten dann beim Wahlkampf nur Nebenrollen eingenommen. Sailer war bei der Kandidatenvorstellung nicht einmal anwesend, Meyer wusste bei dieser nicht zu überzeugen. Ott holte im ersten Wahlgang 21,6 Prozent, 222 Bürgerinnen und Bürger wählten ihn, Stephan Slavik konnte immerhin noch 105 Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen.

Slavik verliert fast alle seine Wähler

Bei Ott waren es dann im zweiten Wahlgang immer noch 136, Slavik allerdings bekam nur noch 16 Stimmen, beide sind krachend gescheitert, wobei Ott noch am Wahlabend sagte, dass es für ihn alles völlig in Ordnung sei. Zum einen gescheitert am neuen Bürgermeister Czerwinski, zum anderen aber auch an Daniel Göggerle, der mit 360 Stimmen stolze 33,86 Prozent geholt hatte, sich damit ebenfalls noch einmal gesteigert hatte. Letztlich war es trotz der Vielzahl der Kandidaten ein Zweikampf zwischen diesen beiden.

Nun kann Siegfried Czerwinski mit seiner Frau Jeannine, die ihm bei seinem Sieg nicht von der Seite wich, auch final den Umzug einleiten. Bis zum 20. Juni ist Manfred Haase noch im Amt, dann hat er 24 Dienstjahre als Bürgermeister hinter sich gebracht. 1998 ist Haase als Bürgermeister gestartet, da war sein Nachfolger gerade einmal 18 Jahre alt.

Es ist also gewissermaßen auch eine Zeitenwende in der knapp 2000 Einwohner zählenden Gemeinde. „Es war schon überraschend, dass wir nun so ein deutliches Ergebnis gehabt haben. Für mich war die Situation relativ knapp. Ich dachte, dass das vielleicht mit zehn oder 20 Stimmen Unterschied enden würde, aber offensichtlich hat sich Siegfried Czerwinski in den vergangenen beiden Wochen noch gut in der Gemeinde verkauft“, analysierte Haase die Wahl.

Respekt für den neuen Bürgermeister

Ein deutliches „Respekt“ fügte Haase an, weil Czerwinski nun im zweiten Wahlgang noch die absolute Mehrheit erlangt hatte. „Für den Kandidaten selbst ist das natürlich gut, ein großer Rückhalt, wenn man die absolute Mehrheit hinter sich weiß“, so Haase weiter.

Den Trubel hat Tannhausen jetzt erst einmal hinter sich gelassen, bald schon beginnt dann aber eine spannende Zeit an der württembergisch-bayerischen Grenze.