In Tannhausen ist der erste Storch gelandet

In Tannhausen ist am vergangenen Donnerstag der erste Storch gelandet. Der Vogel machte es sich in dem extra installierten Horst auf dem Dach der Dorfkirche Sankt Lukas bequem. Vor zwei Jahren hatte in Tannhausen erstmals ein Storchenpaar erfolgreich gebrütet und zwei Jungvögel aufgezogen.

Im vergangenen Jahr zog das gleiche Paar in Tannhausen dann sogar vier Jungstörche groß. Ob der Storch, der es sich jetzt in Tannhausen gemütlich gemacht hat, zu diesem Duo gehört, ist noch nicht bekannt.

Die Tiere bekommen in einem gewissen Alter ihre Ringe ans Bein. Die Ornithologen müssen dafür in Klettermontur auf das Dach der Kirche steigen.