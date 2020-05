In Tannhausen erblüht der Spielplatz

Die Corona-Pandemie treibt mitunter seltsame, manches Mal aber auch schöne Blüten.

So etwa in Tannhausen. Hier hat sich der seit Wochen verwaiste Kinderspielplätze in eine blühende Wiese verwandelt. Doch mit dieser farbenfrohen Idylle, die unser Leser Karl Spegel mit der Kamera festgehalten hat, ist es vermutlich bald vorbei. Denn: Auch die Spielpätze im Land sollen nun wieder für den Betrieb geöffnet werden. Ein Kind pro zehn Quadratmeter Gesamtfläche darf dann wieder auf einem Spielplatz toben. Foto: Karl Spegel