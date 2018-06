In der Forststraße soll alles neu werden

Am Dienstagabend ist im Tannhäuser Rathaus über die geplante Kanalerneuerung und Wohnumfeldmaßnahme in der Forststraße informiert worden. Rund 40 Anlieger wollten sich aus erster Hand über das Projekt informieren, das mit Kosten von rund 1,165 Millionen Euro veranschlagt ist und den Anliegern in diesem historischen Bereich von Forstweiler eine bessere Zukunft bieten soll.

Bürgermeister Manfred Haase betonte eingangs, dass der Gemeinderat in seiner Mai-Sitzung den Beschluss zu dieser Baumaßnahme gefasst habe, nachdem aus dem ELR-Förderprogramm ein Zuschuss von 181 700 Euro zugesagt worden sei. Darüber hinaus hoffe die Gemeinde noch auf weitere Unterstützung aus dem Ausgleichstock. Hier habe die Gemeinde einen Zuschuss von 200 000 Euro beantragt. Die Gemeinde hoffe, dass diese Summe im Juli vom Regierungspräsidium Nordwürttemberg bewilligt wird.

Spätestens zum 300. Jubiläum der Siedlung soll alles fertig sein

Erst nach der Bewilligung könne die Ausschreibung der Bauarbeiten erfolgen, betonte der Tannhäuser Rathauschef. Erklärtes Ziel der Gemeinde sei es, die Maßnahme spätestens bis zum Jahre 2023 abgeschlossen zu haben. In dem Jahr kann Forstweiler, dessen Ansiedlung urkundlich erstmals im Jahre 1723 erwähnt wurde, sein 300. Jubiläum feiern.

Bürgermeister Haase riet allen Anliegern der Forststraße wärmstens, Angebote der EnBW zum Anschluss ans Breitbandnetz beziehungsweise an eine neuen Energieversorgung jetzt anzunehmen beziehungsweise weitere Bauanschlüsse jetzt bekannt zu geben. Denn nach Abschluss der Sanierungsarbeiten gebe es in der Forststraße keinen Aufriss der Straße mehr. Haase wies noch daraif hin, dass die EnBW ODR im Zuge der Maßnahme auch den Abbau der Dachständer plane.

Manuela Bergdolt vom Ellwanger Büro Stadtlandingenieure stellte in einer Präsentation den Anliegern sowohl die Sanierung des kompletten Kanalsystems in der rund 365 Meter langen Forststraße als auch den Ausbau der Straße vor, die danach nur noch auf der Westseite einen bepflasterten Gehweg bekommen soll. Geplant seien auf dieser Seite dann auch noch vier Pflanzinseln, bestückt mit kleinkronigen Bäumen. Auf eine kritische Nachfrage aus dem Publikum verwies der Schultes auf den Gemeinderat, der dies „als Souverän“ so beschlossen habe.

Wie Berdolt danach weiter informierte, solle auf der östlichen Seite noch eine Insel mit einer Sitzbank eingebaut werden. Die Erneuerung der Kanal-Hausanschlüsse erfolge durch die Gemeinde jeweils bis zur Grundstücksgrenze. Bürgermeister Haase empfahl, Kontakt mit der Baufirma aufzunehmen und auch den Anschluss des Kanals ins Haus mit einzuplanen. Parallel dazu werden die Breitbandleerrohre verlegt.

Straße zu eng: Anwohner melden Bedenken an

Aus den Reihen der Anlieger kamen Bedenken, dass schon jetzt die Straße teilweise durch parkende Lastwagen und Pkw eingeengt werde. Bürgermeister Haase verwies darauf, dass im Ernstfall immer noch die Straßenverkehrsordnung gelte.

Alexander Dürr von der Netze NGO stellte danach das Verbreitungsgebiet der EnBW ODR NGO (Netzgesellschaft Ostwürttemberg) vor und fasste sein Angebot von Breitband und Erdgas in dem kurzen Satz zusammen „Glas und Gas macht Spaß“. Sowohl Dürr als auch sein Kollege Sebastian Fuchs von der EnBW ODR standen danach den Anliegern bei deren individuellen Fragen zur Verfügung und Bürgermeister Manfred Haase sprach allen Beteiligten nach rund 90 Minuten Diskussion ein großes Kompliment für deren Mitarbeit aus. (hbl)