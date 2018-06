Im Geist von Padre Pedro

Die Menschen in Cabricán/Guatemala haben ihn geliebt und geschätzt: den Pfarrer und Missionar Peter Mettenleiter, der für sie nur Padre Pedro war. Als er im März 2014 in seiner Missionsstation verstarb, kamen 5000 Menschen zu seiner Beerdigung. Die Erinnerung an den Geistlichen, der in dem zentralamerikanischen Land viele soziale Projekte vorangetrieben hat wird aber auch in seiner alten Heimat Tannhausen hochgehalten. Hier hat der Freundeskreis „Padre Pedro“ seinen Sitz. Er unterstützt seit nunmehr 26 Jahren die soziale Arbeit von Peter Mettenleiter; ein Engagement, das auch nach dem Tod des Geistlichen, unermüdlich fortgesetzt wird.

„Wenn wir Aktionen im Freundeskreis Padre Pedro organisieren, ist die ganze Gemeinde mit dabei und engagiert sich, egal ob jung oder alt“, erzählt Michael Lutz vom Freundeskreis Padre Pedro aus Tannhausen.

Fester Bestandteil im Tannhäuser Veranstaltungskalender

Seit bald drei Jahrzehnten unterstützt der Tannhäuser Freundeskreis die sozialen Projekte des Geistlichen und seit 16 Jahren die Arbeit des gleichnamigen Vereins „Padre Pedro Guatemala Hilfe“. Die wohltätigen Veranstaltungen des Freundeskreises zugunsten verschiedener Schulprojekte in Guatemala seien seit langem fester Bestandteil des Tannhauser Jahreskalenders, sagt Lutz. Der 72-Jährige ist im Freundeskreis unter anderem für die Organisation des jährlichen Benefizkonzerts zuständig.

Wenn man mit ihm über sein ehrenamtliches Engagement spricht, gibt sich der ehemalige Latein- und Englischlehrer vom Peutinger-Gymnasium bescheiden: „Den Großteil der Arbeit machen die vielen fleißigen Frauen, die dem Freundeskreis angehören. Sie erledigen die vielen wichtigen Sachen im Hintergrund, die niemand sieht.“

Seitdem Michael Lutz nicht mehr in der Lehrerausbildung in Stuttgart und am Peutinger-Gymnasium tätig ist, engagiert er sich verstärkt im Freundeskreis. „Mir ging es im Leben immer gut, jetzt möchte ich einfach etwas zurückgeben“, sagt er.

Die innige Verbindung des Freundeskreises und der Gemeinde Tannhausen entstand im Jahr 1987. Peter Mettenleiter kam damals als neuer Pfarrer in die Gemeinde. Michael Lutz war zu diesem Zeitpunkt im Kirchengemeinderat tätig. Leider habe es den engagierten Seelsorger nicht allzu lange in der Virngrundgemeinde gehalten. Lutz erinnert sich noch an das Gespräch mit dem Pfarrer. Der habe ihm damals erklärt, dass man ihn in Tannhausen nicht brauche, sehr wohl aber in Guatemala. „Und ich bin einfach ein Missionar“, habe Mettenleiter damals gesagt.

Und so ging Mettenleiter 1992 nach Guatemala. Michael Lutz besuchte ihn dort einige Jahre später. „Padre Pedro war an jeder Ecke bekannt. Ich war fasziniert von der Arbeit, die der Verein „Padre Pedro Guatemala Hilfe“ vor Ort geleistet hat. Die Kinder in den Schulen, die Padre Pedro unterstützt, waren so dankbar für die Hilfe“, erzählt Lutz von seinen Erlebnissen in Guatemala.

Spenden fließen vor allem in Schulprojekte

2014 verstarb Peter Mettenleiter 85-jährig in seiner Missionsstation in Cabricán im Westen von Guatemala. „Die enorme Anteilnahme an seiner Beerdigung zeigt, wie bekannt und beliebt er dort gewesen ist“, sagt Lutz, der mit dem Gedanken spielt, noch einmal nach Guatemala zu fliegen, um dort das Grab von Mettenleiter zu besuchen und sich über den Fortgang der sozialen Arbeit zu informieren.

Der Verein Padre Pedro unterstützt in Cabricán und Huitan unter anderem Schulprojekte. Von den Spendengeldern werden beispielsweise die Lehrer in den kirchlichen Schulen bezahlt.

Den Verein Padre Pedro gibt es seit 1999 und der gleichnamige Förderkreis der Diözese Rottenburg-Stuttgart Förderkreis vereint mittlerweile rund 800 Mitglieder aus Stuttgart, Balingen, Königsbronn, Denkendorf und Tannhausen.