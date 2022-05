Heavy Metal und Kirche: Es funktioniert

In ihrem Kirchenkonzert hat die Akkordeongruppe Tannhausen die Zuhörer in der Sankt-Lukas-Kirche mit sentimentalen sowie erhabenen Klängen in ihren Bann gezogen. In der prachtvollen, spätgotischen Kirche bekam das Publikum ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ulrike Lux begrüßte das Publikum und führte mit kurzen Erläuterungen durch das Programm.

Schwermütig und imposant begann das Hauptorchester mit dem Präludium g-moll sein Programm. Unter der Leitung von Andreas Wiedmann interpretierte es kunstvoll weitere Stücke wie den zweiten Satz aus Mozarts 21. Klavierkonzert, auch besser bekannt unter dem Namen „Elvira Madigan“, sowie „A Sentimental Reflection“, eine Ballade, die von einem Solo von Hanna Geywitz mit der Querflöte begleitet wurde. Sehr gefühlvoll, getragen und begleitet von Martha Didwißus am Sopran Saxophon wurde das „Ave Maria“ von Bach-Gounod vorgetragen.

Die Meditationsgeschichte „Was sind die wichtigen Dinge in deinem Leben?“ brachte die Zuhörer für kurze Zeit zum Nachdenken, bevor dann das neu gegründete Jugendorchester mit „Kids in Concert“ einen glänzenden Start hatte und das Publikum mit drei Stücken von seinem Können überzeugte.

Mit dem „Halleluja“ von Leonard Cohen sowie „Air“ von Bach folgte der weitere Auftritt des Hauptorchesters. Heavy Metal und Kirche würde man nicht direkt miteinander in Verbindung bringen. Doch der bedeutungsvolle Liedtext von „Nothing Else Matters“ der Band Metallica erzählt von Liebe und Freundschaft. Hier zeigte die Akkordeongruppe, was musikalisch aus einem Akkordeon herauszuholen ist.

„Die drei Siebe“, eine weitere Geschichte, leitete den Abschluss des Konzerts ein. Mit „Amen“ einem feierlichen Werk von Pavel Stanek, bedankte sich die Akkordeongruppe bei den Zuhörern für ihr Kommen. Großer Beifall belohnte die Musiker und Musikerinnen, und als Zugabe wurde „Circle of Life“ aus dem bekannten Film „König der Löwen“ gespielt. Unterstützt wurde das Orchester von Manuel Merz am Schlagzeug.