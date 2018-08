Haase: „Ein toller Tag für Tannhausen“

In Tannhausen ist am Donnerstag der neue Regionalmarkt der Familie Beck offiziell eröffnet worden. Der fein eingerichtete, gar nicht so kleine Markt schließt im Ort die Nahversorgungslücke, die durch die Aufgabe des Einkaufmarktes Hammele vor einigen Wochen entstanden war.

Zu den ersten Gratulanten gehörte am Donnerstag ein freudestrahlender Bürgermeister Manfred Haase, der zur Eröffnung die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte und jubilierte. „Das ist ein besonderer, ein toller Tag für die Familie Beck, aber auch für die Gemeinde Tannhausen“, unterstrich Haase in seinem Grußwort und erhob unter dem zarten Applaus der ersten Kunden sein Glas auf die Becks.

Die Familie ginge, so Haase weiter, mit der Erweiterung ihres Bäckereibetriebs um einen Lebensmittelmarkt durchaus ein Risiko ein. Die Investitionen in den Ausbau des neuen Marktes, der in den Räumen der ehemaligen Tannhausener Apotheke untergebracht ist, seien hoch gewesen. Deshalb sei es auch so wichtig, dass die Tannhausener das neue Angebot annehmen. „Am Ende wird immer mit den Füßen abgestimmt“, betonte Haase mit Nachdruck und äußerte in diesem Zuge die Hoffnung, dass auch Menschen aus den umliegenden Ortschaften künftig zum Einkaufen nach Tannhausen kommen. Zumal der Tannhäuser Regionalmarkt nicht nur mit durchgehenden Öffnungszeiten auftrumpfen könne, sondern auch noch mit einem gemütlichen Café samt Außenterrasse und – je nachdem wie es anläuft – womöglich in Bälde auch noch mit einem regelmäßigen Mittagstisch. Damit könne dann sogar die Schließung des letzten Tannhausener Gasthauses Hirsch im Dezember 2017 ein Stück weit kompensiert werden, erklärte Haase.

Dank an Traudel Bingler-Timeus

Der Tannhauser Bürgermeister betonte in seiner Ansprache noch, dass die Gemeinde und der Gemeinderat lange daran gearbeitet hätten, die Nahversorgung im Ort zu sichern. Nachdem klar gewesen sei, dass das Ehepaar Hammele seinen Markt aus Altersgründen aufgeben wird, habe die Verwaltung die Familie Beck in ihren Planungen nach Kräften unterstützt, auch finanziell. Unter anderem habe man für das Vorhaben der Becks Fördermittel aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 68 000 Euro generieren können. Haases Dank galt an dieser Stelle auch dem Landratsamt und dem Regierungspräsidium Stuttgart, die dieses „wichtige Zukunftsprojekt für Tannhausen“ mitgetragen hätten. Mit dem neuen Regionalmarkt, der sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu Rathaus, Sparkasse und VR-Bank befindet, verfüge die Gemeinde nun über ein richtiges, kleines Zentrum, freute sich der Bürgermeister.

Franz Beck jun. bedankte sich seinerseits für die Unterstützung der Gemeinde. Einen weiteren Dank entrichtete er an sein „starkes Mitarbeiterteam“ und die vielen freiwilligen Helfer, die seiner Familie in den vergangenen Monaten unter die Arme gegriffen hätten. In diese Worte schloss er auch ausdrücklich die ehemalige Apothekerin Traudel Bingler-Timeus ein. Wie Beck berichtete, hätte Bingler-Timeus ihre alte Apotheke durchaus zu einem höheren Preis veräußern können, entsprechende Angebote hätten ihr vorgelegen. Sie sei aber an einer „guten Lösung für das Dorf“ interessiert gewesen, weshalb die Becks am Ende den Zuschlag erhalten hätten. Auch er hoffe nun, dass der neue Regionalmarkt gut angenommen wird. „Das Dorf braucht uns, aber wir brauchen auch das Dorf, um zu überleben“, strich Franz Beck heraus. Seine Ehefrau Mara Beck versprühte am Donnerstag Optimismus. Die Reaktionen aus der Bevölkerung seien schon während der Umbauphase positiv gewesen. Und außerdem brauche das Dorf einen Markt. Nicht nur zum Einkaufen, sondern auch als Treff: „Seitdem der Markt von Hammele geschlossen war, war die Hauptstraße wie ausgestorben. Ich denke, wir können mit unserem Regionalmarkt wieder für mehr Leben im Ort sorgen“, so Mara Beck.

Warensortiment deckt die Grundversorgung ab

Der neue Tannhäuser Regionalmarkt bietet auf einer Fläche von 170 Quadratmeter – inklusive Backshop und Café – ein Warensortiment an, das alle Bereiche der Grundversorgung abdeckt. Das angebotene Obst und Gemüse, ebenso Eier oder auch Honig, werden von regionalen Betrieben geliefert. Frischwurst und Fleisch gibt es auch. Die Metzgerei Fuchs ist zweimal in der Woche (mittwochs und samstags) mit einem Verkaufswagen vor Ort. Sein weiteres Sortiment bezieht der Regionalmarkt Beck von der C+C-Handelskette, die zum Edeka-Konzern gehört.

Ein Getränkemarkt ist ebenfalls in den neuen Markt integriert, in den nächsten Tagen soll auch noch eine Lotto/Toto-Annahmestelle eingrichtet werden. Der Markt ist barrierefrei, eine Bezahlung mit EC-Karte ist möglich.

Geöffnet ist der Laden montags bis freitags von 5.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 5.30 bis 12 Uhr. Am Sonntag ist der Backshop von 7.30 bis 10 Uhr geöffnet.