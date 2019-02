Grenzüberschreitende Hilfe

Der Großbrand von Sederndorf im vergangenen Jahr ist eines der zentralen Themen bei der jüngsten Hauptversammlung der Mönchsrother Wehr gewesen. Die Wehr aus dem bayerischen Mönchsroth war dabei ohne Zögern ihren baden-württembergischen Kameraden aus Tannhausen zu Hilfe geeilt, wodurch am Ende Schlimmers verhindert werden konnte.

Es war ein klares Zeichen der Wertschätzung: Zur jüngsten Hauptversammlung der Mönchsrother Hauptversammlung waren auch die Führungskräfte der Wehren aus Tannhausen (Oliver Schneider und Stefan Hammele) sowie Stödtlen (Thomas Ilg und Thomas Erhardt) angereist. Sie wurden eingangs vom Kommandant der Mönchsrother Wehr, Jürgen Schmaus, begrüßt, der danach das Einsatz- und Übungsjahr der Mönchsrother Wehr Revue passieren ließ. Wohnungsöffnungen, Zimmerbrände, Verkehrsunfälle und Brandbekämpfung hätten die Wehrleute aus Mönchsroth gefordert und natürlich auch die Brandkatastrophe von Sederndorf. In diesem Zuge mahnte Schmaus, dass die „bundeslandübergreifende Alarmierung zwingend verbessert“ werden müsse. Beim Großbrand von Sederndorf habe ein Zufall dafür gesorgt, dass die Mönchsrother Wehr ausgerückt war. Ein Rettungshubschrauber hatte die Rauchentwicklung entdeckt und gemeldet. Man vermutete einen Brand auf bayerischer Seite. Als festgestellt wurde, dass das Feuer im baden-württembergischen Sederndorf wütet, wurde von den Mönchsrother Führungskräften kurzerhand entschieden, weiterzufahren und zu helfen. Ein Glücksfall für die Sederndorfer. Künftig wolle man so etwas aber nicht mehr dem Zufall überlassen. Es gab deshalb auch schon erste Gespräche mit der Wehr in Stödtlen.

Oliver Schneider, Kommandant der Feuerwehr Tannhausen, bedankte sich in der Versammlung mit Nachdruck für die geleistete Hilfe der Mönchsrother Wehr. Die Teilnahme der Tannhauser und Södtlener Feuerwehrführung an der Jahresversammlung in Mönchsroth solle diese Dankbarkeit ausdrücken, so Schneider. Den Einsatz in Sederndorf griff zweite Kommandantin Nicole Auernhammer im Schlusswort noch einmal auf und sah die angestrebte Kooperation mit Stödtlen als „wichtig“ an.