Glanzvolles Jahreskonzert in Tannhausen

Der Musikverein Tannhausen hat am vergangenen Samstag in der Gemeindehalle ein glanzvolles Jahreskonzert geboten. Neben den Gastgebern samt der eigenen Jugendkapelle Tannhausen/Stödtlen trug auch der Musikverein Rattstadt mit seinem enormen Aufgebot von 55 Musikern zum Erfolg des Abends bei.

Standesgemäß eröffnete die von Ulrich Sachs geleitete Jugendkapelle Tannhausen/Stödtlen mit dem Colonel-Bogey-March, allgemein bekannt als „River-Kwai-Marsch“ aus dem 1957 erfolgreichen Film „Die Brücke am Kwai“, den Konzertabend. Der Leiter gab nach diesem Einstieg bekannt, dass er die Leitung der Jugendkapelle an Marcel Bosch übergeben wird. Sachs betonte in diesem Zuge, dass ihm die fünf Jahre als Jugenddirigent großen Spaß gemacht hätten. Die Vereinsvorsitzenden, Klaus Joas vom MV Tannhausen und Rupert Uhl vom MV Stödtlen, dankten Sachs für seine gute Arbeit. Und auch von den beiden Jungmusikerinnen Theresa Lutz (Stödtlen) und Kim Bohmwetsch (Tannhausen) gab es im Namen der gesamten Jugendkapelle für den scheidenden Dirigenten als Dank ein Präsent.

Danach ehrten sowohl Hubert Rettenmaier, Vorsitzender des Blasmusikverbandes Ostalb, als auch Vorstand Klaus Joas und Jugendleiter Lukas Huber die vier Jungmusiker Kim Bohmwetsch, Simon Raaf, Sarah Schiele und Anna Weißenburger, die den D2-Lehrgang erfolgreich abschlossen und bereits in die Stammkapelle integriert wurden.

Marcel Bosch feiert Premiere als neuer Leiter der Jugendkapelle

Der neue Leiter der Jugendkapelle, Marcel Bosch, startete danach seine Dirigentenlaufbahn mit den „Pirates of the Caribbean“, gefolgt von der Titelmelodie aus dem Film „Jurassic Park“. Als Zugabe boten die jungen Musiker noch den Song „Circle of life“ aus dem Film „Der König der Löwen“ an.

Beeindruckend war danach der Auftritt des Musikvereins Rattstadt, der unter der Leitung von Robert Gmeiner mit „Pomp & Circumstance No 4“, frei übersetzt Glanz und Gloria, startete, um dann mit der Ouvertüre „Alpine Inspirations“ die vielfältige Schönheit der Berge musikalisch vorzustellen. Ein Ohrenschmaus wurde anschließend auch die Darbietung der Komposition „Cabo Verde“. Andrea Feile glänzte hier als Solistin. Mit „The Cream of Clapton“, einem Medley seiner besten Stücke, beendete der MV Rattstadt seinen Auftritt, musste aber ebenfalls eine Zugabe gewähren. Und die war gandios: Bei dem Stück „Mouthpiece Mania“ trumpften acht Trompetensolisten nur mit ihren Mundstücken auf, wofür es stürmischen Beifall gab.

Mit dem schwungvollen Konzertmarsch „Euphoria“ startete anschließend die Schwabenlandkapelle Musikverein Tannhausen mit ihren 58 Musikern unter der Leitung von Michael Seckler in den Abend. Es folgten Titel wie der „Der Magnetberg“ oder auch die sehr getragene „Sunset Serenade“. Deutlich flotter wurde es, als die Tannhäuser Hits der Neuen Deutschen Welle anspielten. Vom „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang bis hin zum „Sternenhimmel“ von Hubert Kah reichte die Palette.

Natürlich hatte die Schwabenlandkapelle auch eine Zugabe parat, in der die beiden Schlagzeugspezialisten Alexander Wolf und Markus Hügele mit Bravour und Spielfreude aufzeigten, wie man mit schlichtem Sandpapier Musik originell untermalen und bereichern kann.

Klaus Joas dankte abschließend, allen, die zum Gelingen des Jahreskonzertes beigetragen haben. Zum Finale der beiden starken Orchester erklangen dann noch der Fliegermarsch (Leitung Robert Gmeiner) und die Kuschelpolka unter der Leitung von Michael Seckler.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Im Rahmen des Jahreskonzerts fanden auch Ehrungen statt. Selina Lex, Thomas Raaf, Manfred Spegel junior und Tobias Spegel wurden für 20-jähriges aktives Musizieren geehrt. Seit 25 Jahren aktiv in der Schwabenlandkapelle ist Simone Ackermann. Silke Christ wurde für ihr zehnjähriges Ehrenamt als Kassiererin vom Blasmusikverband Baden-Württemberg geehrt.