Gemeinderat billigt einen Sparhaushalt

Die Kommunen in Baden-Württemberg haben vom wirtschaftlichen Aufschwung bisher nicht viel profitieren können, denn Bund und Länder bürden den Gemeinden immer mehr Lasten auf, die dadurch zum größten Teil keine ausgeglichene Finanzsituation in ihren Haushalten vorweisen können. Die Zunahme der Sozialkosten sprenge die Haushalte. Dies treffe auch auf die Gemeinde Tannhausen zu, wie Bürgermeister Manfred Haase bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gab, in welcher der Entwurf des Haushaltsplans 2011 vorgestellt wurde, der in Einnahmen und Ausgaben ein Volumen von 2,848 Millionen Euro (im Vorjahr lag die Summe bei 2,939 Millionen Euro) aufweist, wobei im Verwaltungshaushalt 2,564 Millionen Euro und im Vermögenshaushalt lediglich 284 000 Euro eingeplant sind.

Der Verwaltungshaushalt konnte nur dadurch ausgeglichen werden, indem 65 000 Euro aus dem Vermögenshaushalt (im Vorjahr waren es noch 216 000 Euro) entnommen wurden. Die Gemeinde profitierte damit von der soliden Haushaltsführung in den Jahren 2006 bis 2008, in denen Rücklagen gebildet werden konnten und diesmal 185 000 Euro aus den Rücklagen entnommen werden mussten. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden ebenso nicht angehoben wie auch die Gebührensätze konstant bleiben. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen – die letzte liegt sechs Jahre zurück. Nach einer Tilgung von 84 000 Euro sank der Schuldenstand auf 1,282 Millionen Euro und damit die Pro-Kopf-Verschuldung auf 695 Euro.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt zählen der Betriebsaufwand mit rund 832 000 Euro, die Kreisumlage mit 588 000 Euro (die Kreisumlage erhöhte sich von 34,5 auf 37 Prozent) und die im Vergleich zum Vorjahr um 14 000 Euro gesenkten Personalausgaben mit 513 000 Euro zu den größten Posten. Im Vermögenshaushalt von 284 000 Euro liegen die Schwerpunkte bei der Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr (30 000 Euro), der Ersatzbeschaffung eines Kleinschleppers für Sportplatzpflege und Winterdienst (45 000 Euro) und bei der Errichtung eines Filtratwasserspeichers auf der Kläranlage (30 000 Euro).

Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2012 bis 2014 sieht die Ersatzbeschaffung für den Geräteträger des Bauhofs, die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße nach Stillau und die Sanierung der Straßenbeleuchtung vor. Für weitere Investitionen sei kein Spielraum, meinte Bürgermeister Haase, da der Haushalt 2011 nicht gesetzmäßig ausgeglichen werden konnte. Der Gemeinderat stimmte dem Haushaltsplanentwurf 2011 einstimmig zu. (hbl)