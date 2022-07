Gemeinde spendet 1500 Euro an den Kindergarten

Die Gemeinde Tannhausen hat 1500 Euro an den örtlichen Kindergarten gespendet. Mit dem Geld wird neues Spielmaterial für die Kinder im „Kindi“, wie der Kindergarten Sankt Maria in Tannhausen liebevoll genannt wird, beschafft. Gerade jetzt für den bevorstehenden Umzug in die Containerlösung während des Kindergartenumbaus komme die Spende zur rechten Zeit. Und auch sonst sei immer wieder Bedarf an neuem Spielmaterial, so Kindergartenleiterin Gabi Hurler.

Die 1500 Euro stammen aus einer Aktion mit der Tannhäuser Malerin Franziska Süpple. Sie hatte Bilder zur Verfügung gestellt, die gegen eine Spende zugunsten des Kindergartens erworben werden konnten. Die Bilder verschönern künftig die Diensträume der Mitarbeitenden im Rathaus sowie im Bauhof und als Dauerleihgabe auch im Kindergarten, der Grundschule und im Polizeiposten, freute sich Bürgermeister Siegfried Czerwinski.

Dadurch komme Tannhäuser Kunst im öffentlichen Raum mehr zur Geltung, und die Mitarbeitenden konnten sich zudem selbst aussuchen, mit welchen Kunstwerken ihr Arbeitsplatz verschönert wird. „Drei Fliegen mit einer Klappe“, sagte Czerwinski nach der Spendenübergabe verschmitzt. Er und Pfarrer Jens Kimmerle bedanken sich in diesem Zug noch einmal ausdrücklich bei der Malerin für die für diese Spendenaktion bereitgestellten Bilder.