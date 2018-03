„Gäbelesschmieds“ setzen Konkurrenz schachmatt

Nur zufriedene Gesichter hat es am Ende des zweitägigen Jedermannturniers gegeben, das der Schachclub Tannhausen im Vereinsheim des VfB veranstaltete. Es siegte das Familienteam der Gäbelesschmieds aus Tannhausen.

Stolz waren der Vorsitzende Gerhard Schwager, Turnierleiter Lukas Huber, Spielleiter Davey Galajda und Jugendleiter Josef Vaas auf das Interesse der 26 Spieler, die in acht Mannschaften um den begehrten Wanderpokal und um die Prämien für die drei besten Mannschaften kämpften.

In den beiden ersten Turnieren 2015 und 2016 hatte jeweils eine Mannschaft aus Tannhausen den Wanderpokal gewonnen, im Vorjahr ging er an die Sodhaasa vom Schachverein Königsspringer Stödtlen, die wieder antraten, sich aber den Gäbelesschmieds geschlagen geben mussten. Gerhard Schwager mit seinen Söhnen Jonas und Jannik gewann nicht nur den Wanderpokal, sondern auch die Siegprämie. Auf den beiden weiteren Plätzen folgten die Mannschaften Sodhaasa und Looking for trouble.

Der Schachclub Tannhausen wollte mit seinem Jedermannturnier neue Schachfreunde anlocken und überlegt sich, im kommenden Jahr für das nächste Turnier früher zu werben.