Feuerwehr und Bauhof öffnen ihre Türen

Am 18. Oktober 2008 hat die Gemeinde Tannhausen die Gemeinschaftseinrichtung von Feuerwehr und Bauhof eingeweiht. Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens dieser Kombination zweier kommunaler Institutionen unter einem Dach gibt es am kommenden Sonntag, 30. September, einen Tag der offenen Tür mit attraktiven Angeboten für Groß und Klein.

Nach rund zwei Jahren Umbau des früheren Raiba-Lagerhauses mit über 10 000 freiwilligen Arbeitsstunden von aktiven Feuerwehrmitgliedern, ihren Familien samt der Unterstützung von Firmen, Banken und Sponsoren sind vor zehn Jahren 34 aktive Feuerwehrleute und die 26-köpfige Jugendfeuerwehr in ihr neues Heim umgezogen. Heute hat die Freiwillige Feuerwehr Tannhausen 56 Aktive, eine Altersabteilung und eine Jugendfeuerwehr mit 20 Buben und Mädchen.

Alle sind bestrebt, am Sonntag ein vielseitiges und informatives Programm anzubieten. Auch die Mitglieder des Bauhofs werden ihre Räume und ihre Ausstattung zeigen.

Der Tag der offenen Tür beginnt am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der ausgeräumten Fahrzeughalle des Feuerwehrheims. Ab 11 Uhr werden ein Mittagstisch sowie Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten. Parallel präsentieren die Mitglieder der Feuerwehr ihre Fahrzeuge und ihre Ausstattung und im Feuerwehrheim ihre Umkleidungs- und Ausbildungsräume. Mit berechtigtem Stolz kann die Feuerwehr Tannhausen erstmals der Öffentlichkeit ihre im Keller in voller Eigenleistung errichtete und auch selbst finanzierte Atemschutzübungsstrecke präsentieren. Dort bereiten sich die Feuerwehrkameraden und –kameradinnen in voller Atemschutzmontur auf die Prüfung in den offiziellen Atemschutzstrecken in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd vor.

Dass der Einbau dieser Atemschutzübungsstrecke in Eigenregie trotz mancher Bedenken möglich wurde, ist das vorläufige i-Tüpfelchen für die Feuerwehrkameraden, die durchziehen, was sie sich in den Kopf gesetzt haben.

Ab 13 Uhr beginnt das Unterhaltungsprogramm neben der Fahrzeugschau mit Kinderschminken, einer Hüpfburg, einer Spielstraße und der Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto. Um 15.30 Uhr präsentiert die Jugendfeuerwehr auf dem Vorplatz des Bauhofs eine Schauübung, bei der sie ihre Ausbildung demonstrieren kann. Geplant ist, den Tag der offenen Tür gegen 17 Uhr ausklingen zu lassen.