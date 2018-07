Feuer und Flamme: Kreisfeuerwehrtag wirft Schatten voraus

Geradezu einen diebischen Spaß hatten die zehn jungen Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Tannhausen beim jüngsten Fototermin mit der historischen mechanischen Brandleiter im Vorfeld des Kreisfeuerwehrtages am 4. und 5. Juni, verbunden mit dem 175-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Tannhausen. Die Vorbereitungen hierzu laufen seit rund acht Monaten auf Hochtouren und man kann als Außenstehender nur den Hut davor ziehen, was sich da die ehrenamtlichen und zum Teil noch jungen Männer der Tannhäuser Feuerwehr und ihre Helfer/innen an Arbeit vorgenommen und auch schon im Vorfeld bewältigt haben.

Eines der Ausstellungsstücke im Rahmen des Kreisfeuerwehrtages am 4. und 5. Juni auf dem Festplatz beim Sportgelände wird eine historische mechanische und zweiteilige Bockleiter sein, die auf zehn Meter Steighöhe ausgefahren werden konnte und den Mannen der Feuerwehr Tannhausen sicher über Jahrzehnte hinweg eine gute Hilfe beim Löschen von Bränden im Ort war. Dank Pferden und später Bulldogs war sie auch relativ beweglich. Die Suche nach einem Hinweisschild, das das Alter der historischen Leiter anzeigen könnte, ist vergebens, aber dank intensiver Nachforschungen in alten Gemeinderatsprotokollen ließ sich doch noch das Alter der Leiter feststellen.

Am 4. Mai 1912 Antrag gestellt

Schon am 4. Mai 1912 teilte der „Verwaltungsrat der hiesigen Pflichtfeuerwehr“ mit Schreiben an den Gemeinderat mit, dass die hohe Bockleiter vollständig defekt und bei Brandfällen nicht mehr verwendbar sei und deshalb einen Antrag auf Anschaffung einer mechanischen Bockleiter gestellt habe. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats brachte auch gleich ergänzend vor, dass die „Vereinigten Feuerwehrgeräte-Fabriken GmbH in Ulm“ eine mechanische Bockleiter der Firma Magirus, Konstruktion E00 und ohne Stützen, mit einer Steighöhe von zehn Metern anbieten würde. Diese Leiter bekäme man zu einem Preis von 1045 Mark und davon gingen dann zehn Prozent Nachlass der Fabrik (105 Mark), weitere 50 Prozent Staatsbeitrag (470 Mark) und vom Restbetrag noch einmal 25 Prozent an Amtskörperschaftsbeitrag mit 235 Mark ab, so dass im Endeffekt noch 235 Mark an Kosten für die Gemeinde Tannhausen verbleiben würden.

Der damalige Bürgerausschuss und der Gemeinderat mit jeweils sechs Mann willigten in den Kauf ein und seitdem hat Tannhausen eine historische mechanische Bockleiter mit Hangausgleich, die sogar am 8. Oktober 1912 vom Königlichen Landesfeuerlöschinspektor Zimmermann in Stuttgart überprüft und den Vorschriften und Vertragsbestimmungen entsprechend für richtig befunden wurde. Es ist doch klar, dass nach dieser hochamtlichen Überprüfung durch die Königliche Zentralstelle für das Feuerlöschwesen schnellstens und ergebenst ein Gesuch in doppelter Ausfertigung um einen Beitrag bei der Amtskörperschaft in Ellwangen gestellt und selbstredend auch bewilligt wurde.

Die mechanische Bockleiter diente noch nach dem Krieg bei diversen Einsätzen und war bis in die 80er-Jahre beim Schmücken des Maibaums vor dem heute nicht mehr existierenden Gasthof „Grüner Baum“ eine gute Hilfe beim Anbringen der Handwerkssymbole und hat heute einen Ehrenplatz in einer Scheune.

Es ist auch bemerkenswert, dass die Feuerwehrvorgesetzten auch in Tannhausen schon vor dem 1. Weltkrieg Wert auf strenge Disziplin legten. So wurde dokumentiert, dass ein Feuerwehrmann nach einem Brand in Riepach, trotz seines Dienstes von 5 Uhr abends bis andern Tags 2 Uhr, nicht mit einer „geringen Gabe“ beschenkt wurde. Sein Pech: Er war nicht nüchtern.