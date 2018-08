Feuer-Inferno zerstört mehrere Gebäude

Feuer-Katastrophe in Sederndorf: In dem kleinen Tannhausener Weiler sind am Donnerstagnachmittag mehrere landwirtschaftliche Gebäude in Flammen aufgegangen. Sie brannten teils bis auf die Grundmauern nieder; zwei benachbarte Wohnhäuser konnten von den Einsatzkräften der Wehr noch gerettet werden.

Großbrand in Sederndorf. (Foto: afi)

Der Notruf aus Sederndorf war bei der Polizei gegen 15.15 Uhr eingegangen. Für die Feuerwehr wurde sofort ein Großalarm ausgelöst. Neben Einsatzkräften aus Tannhausen rückten auch die Wehren aus Unterschneidheim, Ellwangen, Mönchsroth und Wilburgstetten an. Landwirte unterstützten die Rettungskräfte und fuhren mit Schleppern und Wasserfässern vor.

Nach ersten Informationen ist der Brand wohl in einer Scheune ausgebrochen. Die Flammen griffen begünstigt durch einen starken Wind rasch auf benachbarte Gebäude über. Zunächst erfassten die Flammen einen Stall sowie ein landwirtschaftliches Nebengebäude. Auch diese standen rasch in Vollbrand. Danach breitete sich das Feuer dann auch noch auf ein benachbartes Grundstück aus.

Großbrand in Sederndorf. (Foto: HAafi)

Hier gingen ein weiterer Stall und eine Scheune in Flammen auf. Viele Tiere in den Stallungen sollen noch draußen gebracht worden sein. Ob trotzdem Tiere in den Flammen zu Tode gekommen sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auch zur Höhe des Sachschadens liegen uns derzeit noch keine Informationen vor. Der Bürgermeister der Nachbargemeinde Stödtlen, Ralf Leinberger, der am Donnerstag vor Ort war, sprach „vom größten Brand“, den er bislang gesehen habe. Die betroffenen Anwohner verfolgten die Rettungsarbeiten völlig aufgelöst und weinend.

Die Kripo Aalen wird jetzt die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernehmen.