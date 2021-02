Eskalation im Gemeinderat: Zurück zur Sachlichkeit – schnell

Wer bisher noch Zweifel hatte, der konnte sich am Montagabend in der Turnhalle von Tannhausen überzeugen: Das Tischtuch zwischen Gemeinderat und Bürgermeister ist in Tannhausen zerschnitten. Zumindest momentan.

Und das ist fatal. Denn Fakt ist: Die Gemeindeverwaltung kann ihre Aufgaben aktuell nicht mehr so wahrnehmen wie sie es eigentlich müsste. Wichtige Fristen verstreichen, Pflichtaufgaben, wie die Erstellung einer Jahresrechnung oder des Haushaltes für das laufende Jahr, bleiben einfach liegen. Diese Misere bekommen früher oder später auch die Bürger zu spüren.

Die Räte täten deshalb gut daran, die Situation im Rathaus unvoreingenommen zu betrachten und die Ergebnisse der Analyse eines nachweislich unabhängigen Büros zur Kenntnis zu nehmen.

Auch wenn diese Ergebnisse am Montag in der Tat unglücklich präsentiert wurden. Die Kritik ist berechtigt, dass die Gemeinderäte im Vorfeld einer so wichtigen Entscheidung Unterlagen benötigt hätten.

Reaktionen dürfen Haase nicht überraschen

Ihr Anspruch darauf ist gesetzlich sogar verankert – in der Gemeindeordnung (Paragraph 34,1). Räte müssen sich in ein Thema einarbeiten können. Und das bestenfalls vor einer öffentlichen Sitzung – mit ausreichend zeitlichem Vorlauf. So hatte es was von Überrumpelung.

Die Reaktionen am Montagabend dürfen Haase deshalb auch nicht überraschen.

Jetzt muss es Räten und Verwaltung gemeinsam darum gehen, zu einem sachlichen, respektvollen Dialog zurückzufinden. Und das so schnell wie möglich.