Ein kleiner Verein leistet Großes

Sie arbeiten im Stillen, finden sich in der Zeitung nur selten wieder und leisten doch so großartige Arbeit: die Mitglieder des Vereins „Frechdachs“ in Tannhausen. Seit 14 Jahren macht sich der kleine gemeinnützige Verein mit seinen gerade mal 20 Mitgliedern um die Kinderbetreuung in der Gemeinde verdient. Das Angebot des Vereins ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen, die Auflagen leider auch. Trotzdem bemühen sich die Verantwortlichen bei „Frechdachs“, das Betreuungsangebot für die Eltern so kostengünstig wie möglich zu halten.

Das Angebot von „Frechdachs“ ist gut und es ist vor allem unschlagbar günstig. Wer sein Kind hier an vier Tagen in der Wochn zwischen 13 und 16 Uhr unterbringt, zahlt gerade einmal 50 Euro im Monat. Andernorts kann ein vergleichbares Angebot auch schon mal das Zehnfache kosten.

„Wir haben uns bisher immer dagegen gewehrt, unsere Elternsätze anzuheben. Aber vermutlich kommen wir bald nicht mehr darum herum“, sagt Vereinsmitgründerin und Vorsitzende der ersten Stunde, Gaby Hurler. Sie verweist darauf, dass dem Verein seit drei Jahren ein Steuerberater zu Seite steht – und der achtet auch auf die Wirtschaftlichkeit. Gleichwohl werde der Verein versuchen, sein Angebot auch zukünftig so günstig wie möglich zu gestalten, betont Hurler mit Nachdruck.

Anmeldezahlen klettern nach Gründung schnell in die Höhe

Aber die Rahmenbedingungen für den kleinen Verein würden immer schwieriger. Hurler erinnert in diesem Zuge an die Anfänge des Vereins. 2004 hatten einige berufstätige Eltern den Verein ins Leben gerufen – aus purer Verzweiflung, weil es in Tannhausen kein Betreuungsangebot außerhalb der regulären Schulzeiten gab. Das Angebot sollte sich eigentlich nur an Grundschüler richten, schnell wurden aber auch Kindergartenkinder bei „Frechdachs“ angemeldet. „Unsere Anmeldezahlen sind in relativ kurzer Zeit regelrecht explodiert“, erzählt Hurler. Habe man zunächst mit gerade mal vier Kinder begonnen, hätte sich der Verein nach wenigen Jahren um weit über 20 Kinder im Alter zwischen drei und elf Jahren kümmern müssen. Reichte im ersten Jahr noch ein Raum in der alten Schule Tannhausen, wurden nach und nach weitere Räume in Beschlag genommen. Mittlerweile besetzt der Verein im Obergeschoss fünf Räume; in einem befindet sich die Küche des Vereins. „Am Anfang reichte uns noch eine Mikrowelle, aber bei 26, 27 Kindern, die etwas zum Aufwärmen mitbringen, war das irgendwann nicht mehr machbar“, erzählt Hurler. Und so wird seit 2010 bei „Frechdachs“ gekocht. Auch eine Hausaufgabenbetreuung wurde schnell eingeführt.

Mit der Ausweitung des Angebots stiegen die Anforderungen an die Betreuerinnen, die auf Minijobbasis beim Verein angestellt und in der Regel keine ausgebildeten Erzieherinnen sind. Sie müssen, um betreuen zu dürfen, mittlerweile diverse Fortbildungen durchlaufen – von der Hygiene-Schulung bis zum Erste-Hilfe-Kurs bis zu einem Seminar beim Landratsamt zum Thema Kindeswohlgefährdung. „Der Aufwand wird für uns immer größer, die Auflagen immer strenger“, berichtet Hurler. Sorge bereite ihr die Finanzierung der Vereinsarbeit. Derzeit erhalte „Frechdachs“ für das Betreuungsangebot noch Gelder vom Kultusministerium, aber ob diese Zuschüsse auch zukünftig fließen, sei ungewiss. Falle diese Förderung weg, werde es schwierig bis unmöglich, das Angebot aufrecht zu erhalten, sagt Hurler.

Entlastet wurde der Verein zuletzt durch den örtlichen Kindergarten , der seit letztem Jahr ebenfalls eine Kinderganztagsbetreuung anbietet – weshalb seither nur noch Grundschüler von den drei angestellten „Frechdachs“-Betreuerinnen Sieglinde Baisch, Renate Uhl und Gisela Gloning betreut werden müssen. „Für uns ist das eine gute Entwicklung“, sagt Hurler. Die Altersspanne zwischen Kindergartenkindern und Grundschülern sei „doch sehr groß“, was die Betreuung in den Jahren zuvor nicht immer ganz einfach gemacht habe.

Nicht ganz einfach zu stemmen sind auch die zusätzlichen Leistungen des Vereins, der zum Beispiel die Bewirtung bei der Einschulungsfeier übernimmt oder sich beim Ferienprogramm engagiert. „Das geht nur, wenn sich wirklich alle unsere Mitglieder aktiv einbringen“, sagt Hurler, die dem Verein seit 14 Jahren vorsteht und ihr Amt in absehbarer Zukunft gerne in jüngere Hände abgeben würde. „Sonst schleicht sich am Ende zu viel Routine ein“, befürchtet die gelernte Erzieherinnen, die beim direkt benachbarten Kindergarten arbeitet und – wenn Not am Mann war – in der Vergangenheit auch schon mal kurzfristig als Frechdachs-Betreuungskraft eingesprungen sei.

Bescheidener Wunsch zum 15. Jubiläum

Das 15-jährige Bestehen im kommenden Jahr wird der „Frechdachs“-Verein aber vermutlich noch mit Hurler an der Spitze feiern.

Wobei eine große Feier ohnehin nicht geplant ist. Wünsche zum Jubiläum? „Wir sind nicht anspruchsvoll“, sagt die Vereinsvorsitzende, aber ein bisschen frische Farbe für die Räume im alten Schulhaus wäre schön. Sie hofft dabei auf die Gemeinde, die bei solchen Anliegen des Vereins bislang immer helfend eingesprungen sei und dem Verein auch die Räume in dem 100 Jahre alten Gebäude zur Verfügung gestellt hat. „Unsere finanzielle Ressourcen reichen für größere Sanierungsmaßnahmen einfach nicht aus. Wir können uns hin und wieder mal ein neues Möbel anschaffen oder Spielzeug. Aber viel mehr ist einfach nicht drin.“