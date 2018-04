Ein großer Abschied mit Wehmut

Nachdem sich Stödtlen bereits vor einer Woche von Pfarrer Manfred Schmis verabschiedete, hat nun Tannhausen seinem katholischen Seelsorger „Auf Wiedersehen“ gesagt. Leicht ist es den Tannhausenern nicht gefallen.

Pfarrer Manfred Schmid blickte bei seiner Predigt nicht nur mit Dankbarkeit auf die fast 25 Jahre seiner Arbeit in Tannhausen zurück, sondern er erinnerte sich auch an seine Primiz vom 14. Juli 1968. Damals hatte er die gleiche Schriftstelle gewählt wie jetzt bei seiner Verabschiedung. „In Jesus Christus haben wir die Erlösung und in seiner Liebe sind wir alle geborgen“, betonte Manfred Schmid. Jesus Christus sei es auch gewesen, der ihn in Tannhausen mit seinem Segen begleitet habe.

Die 25 Jahre seien schnell verronnen, angefüllt mit immer neuen Aufgaben und steter seelsorgerischer Wegbegleitung. Er nehme Abschied mit einem Herzen voller Dankbarkeit. Für ihn bleibe nur ein herzliches „Vergelt’s Gott“ allen zu sagen, die ihn über diese lange Zeit begleitet und unterstützt hatten. Er nannte beispielhaft die Kirchengemeinderäte, die Gemeindereferentin Iris Schenker, die Kirchenpfleger Konrad Klein, Alois und Maria Bribesneker, Karl Negraschis sowie die stellvertretenden Kirchengemeinderatsvorsitzenden Elisabeth Fischer und Martina Wettemann, sowie die Mesnerin Angelika Graule und die langjährige Pfarramtssekretärin Hedwig Ziegelbauer. „Es fällt mir und Frau Albrecht nicht leicht, die Zelte in Tannhausen abzubrechen und woanders im Ruhestand anzufangen“, meinte Pfarrer Schmid auch im Hinblick auf seine Haushälterin Frieda Albrecht.

Ein Ständchen bot danach vor der Kirche die Schwabenlandkapelle des Musikvereins Tannhausen unter der Leitung von Michael Seckler. Der Kirchenpfleger Karl Negraschis hatte zur Feier des Tages auf dem Kirchturm die Fahne gehisst.

Einen kleinen Stehempfang bereitete der Kirchengemeinderat den Gästen bei der Turnhalle. Nach dem Mittagessen verabschiedete die stellvertretende Kirchengemeinderatsvorsitzende Martina Wettemann Hedwig Ziegelbauer, die über 30 Jahre lang als Pfarramtssekretärin in Tannhausen tätig war und dankte ihr im Namen der Kirchengemeinde mit einem Präsent. Zum Abschluss ihrer Ansprache überreichte sie zusammen mit Kirchenpfleger Karl Negraschis dem scheidenden Pfarrer einen Fernseher für sein neues Zuhause in Rosenberg.

Bürgermeister Manfred Haase betonte, dass Pfarrer Schmid sein Tun während der vergangenen 25 Jahre immer als selbstverständliche Pflichterfüllung betrachtet habe und nach dem Weggang eine große Lücke hinterlassen werde. Im Namen der bürgerlichen Gemeinde und des Gemeinderates überreichte er Pfarrer Schmid ein Geldpräsent. Die Grundschule Tannhausen hatte mit ihren Schülern eine zehnteilige Hitparade vorbereitet. Als Erinnerung an seine Arbeit in der Schule überreichte Rektorin Maria Gauermann Pfarrer Manfred Schmid ein Geschenk.

Der Kindergarten präsentierte ein Segenslied. Leiterin Gaby Hurler und die Kinder schenkten Pfarrer Schmid ein Vogelhaus für seinen Garten. Manfred Hahn dankte im Namen von 15 Tannhausener Vereinen Pfarrer Schmid für seine Unterstützung, sei es bei großen Jubiläen oder Weihen von Fahrzeugen und der Begleitung von der Taufe bis zur Beerdigung. Als Dank schenkten die Vereine dem scheidenden Pfarrer eine komplette Garnitur an Gartenmöbeln. Auch die beiden Kirchengemeinden Wört und Ellenberg dankten Pfarrer Schmid für seinen Einsatz in den beiden Kirchen nach der Verabschiedung von Pfarrer Stephan Baudisch.

Eine tolle Idee hatten die 50 Ministranten der Pfarrgemeinde St. Lukas unter ihrem Obermini Daniel Göggerle, indem sie ihrem langjährigen und beliebten Pfarrer in Gedichtform und humorvoll mit vielen Bildeinlagen zum Lied „Old Mc Donald had a farm“, einem der Lieblingslieder von Pfarrer Schmid bei den Mini-Ausflügen, vortrugen. Eine Gartenbank mit allen Namen der Ministranten war ihr Abschiedsgeschenk. Auch der Kirchengemeinderat dankte Pfarrer Manfred Schmid mit herzlichen Worten für die Zusammenarbeit in den vergangenen rund 25 Jahren und überreichte ein Präsent.