Dorffest und Kindergartenjubiläum in Tannhausen

In Tannhausen wird am 3. und 4. Juli in der Dorfmitte groß gefeiert – viele wirken mit, das Programm bietet für alle Gäste Besonderheiten. Traditionell lädt der Musikverein Tannhausen zum Dorffest, doch in diesem Jahr gibt es noch eine weitere Feierlichkeit im Rahmen des Dorffestes: Der Kindergarten St. Josef zelebriert sein 25-jähriges Bestehen im Festgottesdienst im Zelt am Sonntag, 3. Juli, um 9.30 Uhr und im anschließenden kleinen Festakt.

Musikalisch wird der Festakt von der Jugendkapelle BEATZ umrahmt. Danach nehmen die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Michelwinnaden Platz auf der Bühne und unterhalten die Gäste zum Frühschoppen.

Für die Kinder werden Spiel- und Bastelaktionen und die Bähnlesfahrt in der Ortsmitte über die Mittagszeit und am frühen Nachmittag das Highlight sein. Ehemalige Kindergartenkinder und deren Eltern sind eingeladen, in Erinnerungen zu schwelgen und bekannte Gesichter zu treffen, neuen interessierten Familien wird die Gelegenheit geboten, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen und den Kindergarten zu erkunden. Am frühen Nachmittag spielt die Fanfarengruppe Tannhausen.

Kulinarisch dürfen sich die Festbesucher auf das bekannte Tannhauser Kuchenbuffet freuen. Zur Nachmittagsunterhaltung ab 15 Uhr singt der Marinechor Aulendorf und bringt bestimmt eine frische Meeresbrise ins Festzelt. Am Montagabend gibt es ab 18 Uhr den traditionellen Feierabendhock mit leckeren Wurstsalatvariationen. Hier heizt die „Old Mountain Village Band“ richtig ein und verspricht einen unterhaltsamen Sommerabend. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.