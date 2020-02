Die Tannhausener Störche sind zurück

Ausgesprochen früh im Jahr ist das Tannhausener Storchenpärchen in sein Nest auf dem First der Sankt-Lukas-Kirche zurückgekehrt.

Bereits am 1. Februar, volle vier Wochen früher als im Vorjahr, ließ sich der erste Storch auf dem Kirchendach blicken. Zehn Tage später folgte der zweite. Nach Auskunft des Tannhausener Storchenkenners Stefan Gerner handelt es sich tatsächlich um das selbe Pärchen wie in den letzten drei Jahren. Das Weibchen hat demnach sogar in den hiesigen Gefilden überwintert, es wurde hauptsächlich in den Wiesen um Unterschneidheim gesehen.

Das Tannhausener Paar zog 2017 erstmals zwei Jungstörche auf. Auch in den Folgejahren brüteten die Störche mit Erfolg: Im heißen Sommer 2018 waren es vier Jungtiere, 2019 wiederum immerhin zwei. Foto; Blauhut