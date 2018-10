Das Unternehmen, das in 60 Jahren 175 Patente angemeldet hat

Ein schwäbisches Unternehmen feiert Jubiläum: Zahlreiche Gäste haben der Firma Lipp in Tannhausen zum 60-Jährigen gratuliert. Für Bürgermeister Manfred Haase ist das Unternehmen ein absoluter Glücksfall für Tannhausen.

Manuel Lipp, der nach dem plötzlichen und unerwarteten Tod seines Vaters Roland Lipp im Jahre 2011 die Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit seinen Geschwistern Leon und Franziska übernahm, begrüßte die Gäste, unter ihnen Bürgermeister Manfred Haase, Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter, Kämmerer Karl Kurz, Partner, Kunden und Lieferanten der Firma sowie insbesondere die Mitarbeiter. Lipp erinnerte an die Gründung der Firma durch seinen Großvater Xaver Lipp, der 1960 mit der Erfindung des Dachrinnenbodens, der in Folge 30 Millionen Mal verkauft wurde, und 1967 mit der Erfindung des Lipp-Doppelfalzes – 1968 gab es den Startschuss für den maschinellen Aufbau eines Silos mit diesem System – den Grundstein für den Aufschwung legte. 1971 erfolgte die erste Biogasanlage.

1992 wurde Roland Lipp in zweiter Generation Geschäftsführer, der die erste Partnerschaft und Joint Venture in Anyang in China gründete, die heute noch besteht. Unter seiner Führung besann sich die Firma auf ihre alte Stärke und wurde für Kunden ein Partner im Behälterbau, der Fermenter-Technologie sowie der Schweißtechnologie, insbesondere im Bereich der Trinkwasserbehälter. Hier wurde die Firma Lipp mit der EU-Förderung ausgezeichnet. 2016 wurde eine Niederlassung in den USA gegründet.

Mit Initiative, Weitblick und Spürsinn

Bürgermeister Manfred Haase freute sich in seinem Grußwort, dass die Firma Lipp in Tannhausen stark verwurzelt und somit für Tannhausen ein absoluter Glücksfall ist, denn der Name Lipp bürge für Know-how, hochwertige Produkte und Qualität. Mit Initiative, Weitblick und Spürsinn habe es das Unternehmen geschafft, sich nicht nur auf dem deutschen und europäischen Markt, sondern weltweit zu positionieren. Sie genieße auch in Tannhausen ein hohes Ansehen. Als Zeichen der Verbundenheit überreichte Haase als Präsent den Wappenteller der Gemeinde Tannhausen an Manuel Lipp.

Kreiskämmerer Karl Kurz gratulierte im Namen des Ostalbkreises zum 60-jährigen Bestehen, bei der die Begriffe Neugierde, Tatendrang und Innovation seit sechs Jahrzehnten im Vordergrund stünden. „175 Patente, im Durchschnitt drei pro Jahr, muss erst mal jemand nachmachen“, meinte Kurz, denn außer den Patenten seien wegweisende Entscheidungen getroffen worden, um auf dem globalen Markt bestehen zu können. Beim 70-jährigen Jubiläum dürften dann auch noch die beiden bisher fehlenden Kontinente Afrika und Australien hinzukommen. Die Werte der Firma Lipp seien Fleiß, Disziplin, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Neugierde und Mut und die lange Liste der Auszeichnungen und Prämierungen seien der Beweis für die Besonderheit des Unternehmens.

Als Sahnehäubchen zeigten die Firmenmitarbeiter auf dem Innenhof den Gästen, wie beim Behälterdrehen der Aufbau eines Stahlbehälters mit 4,50 Meter Durchmesser mit Hilfe einer Profilier- und einer Falzmaschine auf die vom Statiker errechnete Höhe emporgearbeitet werden kann.