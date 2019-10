Clowntheater „Die Paninis“ im Gemeinschaftshaus

Dir Dorfgemeinschaft Tannhausen veranstaltet am Samstag, 23. November, eine Kulturveranstaltung für Kinder im Dorfgemeinschaftshaus. Zu Gast ist das Clowntheater „Die Paninis“ mit ihrem Programm „Au Backe!“ Was passiert, wenn sich Bäckermeisterin Maria Nutella in ihre Brötchen verliebt und Gehilfen Ciccio und Etti tun, was ihnen Spaß macht? Leidenschaftliches Kneten, wilde Verfolgungsjagden, poetische Verwandlungen, gefühlvolles Streiten, weinen und wieder versöhnen. „Die Paninis“ bieten Clowntheater für Kinder ab vier Jahren. Der Eintritt kostet vier Euro. Einlass ist um 14.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.