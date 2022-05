Bürgermeisterwahl in Tannhausen: Wird ein Westfale zum Zünglein an der Waage?

Eine der spannendsten Bürgermeisterwahlen unserer Region in den vergangenen Jahren findet derzeit in Tannhausen statt. Sechs Kandidaten stehen formell zur Wahl, Frank Sailer dürfte sich durch sein Wegbleiben bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am vergangenen Freitag selbst disqualifiziert haben. Bleiben Daniel Ott, Stephan Slavik, Siegfried Czerwinski, Manfred Meyer und Daniel Göggerle, die Manfred Haase in seinem Amt beerben möchten.

Haase ist hocherfreut

„Ich bin hocherfreut, dass es für eine kleine Gemeinde wie unsere so viele Interessenten gibt, das ist sicherlich nicht selbstverständlich. Mich freut das, und das spricht in gewisser Weise natürlich auch für Tannhausen“, sagt Haase. Er gibt den Bewerbern mit auf den Weg: „In solch einer kleinen Gemeinde muss der Bürgermeister auch selbst sehr viel tun, da ist man nicht immer nur der Moderator.“

Lob an die Bevölkerung Tannhausens

Haase wird formell am 20. Juni seinen letzten Arbeitstag haben, an diesem Tag dann 24 Jahre als Bürgermeister im Amt gewesen sein. Haase hatte die Kandidatenvorstellung am vergangenen Freitag moderiert. „Ein Kompliment an mein Volk“, sagte er rückblickend mit stolzem Grinsen. „Alle waren total diszipliniert und haben respektvoll jedem Kandidaten zugehört.“

Mit viel Zuspruch gerechnet, aber nicht mit so viel

Von reichlich Publikum waren Haase und seine Mitarbeiter der Gemeinde zwar ausgegangen, mit 300 bis 400 Bürgerinnen und Bürgern rechneten sie. Dass die Turn- und Festhalle dann aber fast aus allen Nähten platzen würde, damit hatte niemand gerechnet. Tannhausen sei zwar schon immer eine Gemeinde gewesen, die eine hohe Wahlbeteiligung gehabt hat, dermaßen Resonanz aber war auch für Haase beeindruckend. „Kurzfristig haben wir noch nachbestuhlt, und diese Plätze waren dann auch besetzt. Da war ich dann geflasht“, sagt Haase lachend.

Werbekampagne bringt den Stein ins Rollen

Angefangen hatte alles mit einer Werbekampagne, die eine Gruppe von Gemeinderatsmitgliedern und weiteren politischen Interessierten ins Leben gerufen hatten. Das sollte nicht nur als Gag verstanden werden. „Ich merke das ja im Kollegenkreis, es wird einfach immer schwieriger, jemanden für das Bürgermeisteramt zu bekommen“, sagt Haase. Dies habe schließlich auch dazu geführt, dass sich Czerwinski aus Wesel beworben hat. „Der hätte sich ohne diese Kampagne sicherlich nicht beworben“, fügt Haase an.

Alle fünf Kandidaten möchten tatsächlich Bürgermeister werden

Es sei aber auch die Ernsthaftigkeit der Kandidaten, die diese Wahl so spannend mache. „Diese fünf Kandidaten sind allesamt ernsthafte Kandidaten, die allesamt gewählt werden können“, sagt Haase, der dem nicht erschienenen Sailer ob dieser Tatsache ebenfalls wenig Chancen einräumt. Viel mehr möchte und darf er nicht zu dieser Wahl sagen. Nach den Bewerbungen aber, so sagt er, habe er einem Kandidaten die Chancen eingeräumt, direkt am 8. Mai diese Wahl zu gewinnen. Das habe sich nun aber, nach der Kandidatenvorstellung, etwas geändert. „Vor allem das souveräne Auftreten von Siegfried Czerwinski könnte einen Stimmungswechsel zur Folge haben. Der hat eine gute Performance abgeliefert und wird seitdem auch ernstgenommen. Das war vor dieser Vorstellung noch anders“, so Haases Einschätzung. „Es ist auch deswegen unwahrscheinlich, dass es bereits an diesem Sonntag eine Entscheidung geben wird“, orakelt Haase und geht von einem zweiten Wahlgang aus. Dieser würde dann übrigens exakt zwei Wochen nach der ersten Wahl stattfinden, und zu dieser könnte sich, rein theoretisch, noch ein weiterer Kandidat, noch eine weitere Kandidatin, zur Wahl stellen.

24 Jahre sind eine lange Zeit

24 Jahre sind eine lange Zeit, das weiß auch Haase, der Wehmut einräumt. „Eine ganze Generation kennt nur den Bürgermeister Haase. Ich habe mich sehr schwergetan mit dieser Entscheidung, es erst über die Weihnachtsfeiertage mit meiner Familie besprochen und dann letztlich entschieden, dass ich aufhöre. Ich war schon hin- und hergerissen, denn ich hätte gerne das eine oder andere Projekt noch mit abgeschlossen. Aber: Als Bürgermeister ist man nie fertig. Es ist nun aber an der Zeit, an der Spitze Platz zu machen. Ich klebe nicht an meinem Stuhl“, so Haase.

Auf das Rathaus-Team kann sich auch der „Neue“ freuen

Nicht vergessen möchte der Noch-Bürgermeister sein Rathaus-Team, das auch bedingt durch die lange Corona-Zeit stark zusammengewachsen sei. „Diese tolle Mannschaft zu verlassen, das fällt mir richtig schwer“, sagt er. Allerdings freue er sich für seinen Nachfolger, dass dieser eine solch intakte Mannschaft übernehmen werde. „Ein Bürgermeister ist immer nur so gut wie seine Mannschaft.“

Was Haase nach seinem Austritt macht, ist noch ungewiss

Was er selbst machen werde nach seinem Austritt, das wisse er noch nicht, das wolle er auf sich zukommen lassen. Vielleicht erreiche ihn noch das eine oder andere Angebot, sagt er. Ab dem 21. Juni werde er konkret darüber nachdenken, seine Versorgungsansprüche seien aber nach insgesamt 45 Berufsjahren gesichert. Sorgen müsse man sich also nicht um ihn machen.