Bürgermeisterwahl in Tannhausen: Vier Kandidaten, vier Interviews vor der Entscheidung

An diesem Sonntag entscheidet sich im zweiten Wahlgang in der Gemeinde Tannhausen, wer neuer Bürgermeister und damit Manfred Haase beerben wird. Vier von ursprünglich sechs Kandidaten stellen sich erneut dem Votum der Bürgerinnen und Bürger. Entsprechend der Ergebnisse des ersten Wahlgangs sind die vier folgenden Interviews in entsprechender Reihenfolge angeordnet, von oben nach unten.

So gehen die Kandidaten ins Rennen

Siegfried Czerwinski kam am Sonntag vor zwei Wochen auf 37,95 Prozent (400 Stimmen), gefolgt von Daniel Göggerle (30,26/319), Daniel Ott (21,6/222) und Stephan Slavik (9,96/105). Nun also stehen diese vier Kandidaten neuerlich zur Wahl und man darf gespannt sein, ob und wie sich das Bild in der kleinen Gemeinde innerhalb der zwei Wochen verändert haben wird.

Nach der Wahl ist also vor der Wahl – dabei ist es jetzt noch spannender, als noch vor zwei Wochen. Denn diesmal wird am Ende ein Bürgermeister feststehen, diesmal wird einer dieser vier Kandidaten die Sektkorken knallen lassen können.

Siegfried Czerwinski: „Ich würde die Kommunikation verbessern“

Siegfried Czerwinski ist Diplom-Verwaltungswirt, kommt aus Wesel in Nordrhein-Westfalen und ist 42 Jahre alt.

Noch einmal rückblickend: Was waren Ihre Gedanken am Abend nach der Wahl?

Im Grunde genommen war es das gleiche Gefühl, dass ich auch beim Bekanntwerden des ersten Wahlgangs hatte. Auf der einen Seite riesige Freude über das hervorragende und unerwartete Ergebnis, auf der anderen Seite die Erkenntnis: Ojemine, es geht noch zwei Wochen weiter.

Dass Sie als Erster noch einmal antreten, war dann vermutlich schon am selben Abend klar, oder?

Die Frage hat sich natürlich nicht gestellt. Ich habe bereits am selben Abend Herrn Haase gesagt, dass ich selbstverständlich weitermache, alles andere wäre ja seltsam gewesen.

Auf was haben Sie in den vergangenen knapp zwei Wochen noch einmal den Fokus gerichtet?

Ich habe versucht, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, mich an verschiedensten öffentlichen Orten zu treffen. Deshalb hatte ich mich beispielsweise dazu entschieden, morgens beim Bäcker zu frühstücken und jedem beim Brötchen holen die Gelegenheit zu geben, mit mir zu sprechen.

Außerdem bin ich allen Einladungen gefolgt, habe Teilorte besucht und nette Gesprächsrunden mit ganzen Straßenzügen führen dürfen.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung, sollten Sie Bürgermeister von Tannhausen werden?

(lacht) Das sind so Fragen, die dazu verleiten, dass man gleich Maßnahmenkataloge ausbreitet. Ein Punkt steht aber tatsächlich ganz oben auf der Liste: Ich würde die Kommunikation nach außen hin verbessern. In der Kommunikation und Transparenz sehe ich den größten Nachholbedarf.

Das kann man mit relativ wenig finanziellem und zeitlichem Aufwand schnell verbessern. Sprich: Die Kommunikation auf der Internetseite, die Kommunikation über Ratsprotokolle oder die direkte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern auf Jubilarfeiern, auf Vereinsveranstaltungen oder auch Bürgerversammlungen. Das soll keine Wahlkampfmasche bleiben, man muss da dran bleiben, sich Feedback von den Leuten holen. Das bringt ungemein viel für die gemeinsame Informationsbasis.

Daniel Göggerle: „Standesamt am Samstag wäre schnell umzusetzen“

Daniel Göggerle ist 1994 in Ellwangen geboren und im Stödtlener Teilort Stillau aufgewachsen.

Noch einmal rückblickend: Was waren Ihre Gedanken am Abend nach der Wahl?

Insgesamt war das schon ein Ergebnis, auf das ich stolz sein darf und kann. Ich hatte uns aber im Vorfeld alle etwas näher zusammen gesehen.

Sie wurden Zweiter mit einer beachtlichen Anzahl an Stimmen. Da verstand es sich von selbst, noch einmal anzutreten, oder?

Alles andere wäre komisch gewesen und das bin ich meinen Wählern doch auch schuldig. Die haben auf mich gesetzt im ersten Wahlgang, das Ergebnis war nicht schlecht – und dann sage ich: Ich höre auf und ihr könnt euch überlegen, wo ihr bei der nächsten Wahl euer Kreuz macht. Das passt doch nicht zusammen.

Auf was haben Sie in den vergangenen knapp zwei Wochen noch einmal den Fokus gerichtet?

Am vergangenen Dienstag gab es bei mir noch einmal eine Veranstaltung mit Dr. Jens Maier. Eine reine Vorstellungsrunde wäre unnötig gewesen. Mich kennt jeder und da muss ich nicht noch einmal wiederholen, was ich in den anderen zig Vorstellungsrunden gesagt habe. Die Frage, die viele umtreibt und die Jung und Alt gleichermaßen beschäftigt, habe ich noch einmal stärker zum Thema an einem Abend gemacht, es ging um die ärztliche und medizinische Versorgung. Da sind viele Gedanken in einem Kopf und man weiß ja nie, wen man überzeugen konnte und wen nicht.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung, sollten Sie Bürgermeister von Tannhausen werden?

Jetzt darf ich natürlich nichts Falsches sagen (schmunzelt). Am einfachsten und schnellsten umzusetzen wäre das Standesamt am Samstag. Das bringt auch keinen monetären Mehraufwand. Dass es das bislang nicht gibt, verstehen viele nicht. Viele haben auch gesagt, dass man mit der Zeit gehen muss und da gehört eine standesamtliche Trauung an einem Samstag einfach dazu. Na klar, das trifft vielleicht zehn Paare im Jahr und nicht jeden. Aber für die ist das doch mal ein Zeichen: Da können wir etwas machen. Da sollte man schon flexibel sein und das findet ja auch nicht in jeder Woche statt.

Daniel Ott: „Da bleibt nur eine Alternative: Daniel Ott“

Daniel Ott ist 1980 in Aalen geboren, in Zöbingen aufgewachsen und wohnhaft im Nördlinger Teilort Löpsingen.

Noch einmal rückblickend: Was waren Ihre Gedanken am Abend nach der Wahl?

Na ja, ich hatte schon mit einem anderen Ergebnis gerechnet, hatte mir mehr erhofft. Da muss ich klar sagen, ich war ein wenig enttäuscht.

Sie wurden Dritter im ersten Wahlgang. Was hat Sie dazu bewogen, noch einmal anzutreten?

Veranlasst haben mich mehrere Dinge. Ich hatte mehrmals Kontakt zur Bürgerschaft, die mich gebeten hat, weiterzumachen. Und wenn man überzeugt ist – und ich bin überzeugt davon, Bürgermeister von Tannhausen zu werden. Da kann man doch nicht beim ersten Gegenwind die Segel streichen. Eine gewisse Beharrlichkeit braucht man dann schon, um für seine Ideen einzustehen.

Und: Der eine Mitbewerber bietet Sachverstand, wenn auch aus einem anderen Bundesland. Aber er bietet eine gewisse Expertise. Der andere Kandidat bietet vor allem Heimatverbundenheit. Ich decke beides ab. Im Endeffekt bin ich für alle wählbar. Wem die Regionalität genauso wichtig ist wie Expertise, hat nur eine Alternative. Daniel Ott. Und das sehe nicht nur ich so.

Auf was haben Sie in den vergangenen knapp zwei Wochen noch einmal den Fokus gerichtet?

Die ersten Tage habe ich zur Findung gebraucht. Dann habe ich nachgedacht. Ich war schon an jeder Haustür. Eine Anzeige im Amtsblatt habe ich absichtlich nicht geschaltet, denn das ist der einfachste Weg. Alle drei anderen Kandidaten haben das gemacht, der Ott nicht.

Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, den Bürgerinnen und Bürgern einen Brief zu schreiben. Dafür war ich Sonntag bis in die Nacht unterwegs. Und am Montag war ich dann auch noch einmal einige Stunden unterwegs, um die Briefe einzuwerfen. Jeder kann ihn lesen. Und ich wollte mich von den Mitbewerbern abheben.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung, sollten Sie Bürgermeister von Tannhausen werden?

Ich würde mich bei der Bürgerschaft bedanken und möchte von Anfang an Kontakt zur Bürgerschaft halten.

Stephan Slavik: „Das Wahlergebnis ist eine Momentaufnahme“

Stephan Slavik ist 1976 geboren und hat seine Kindheit in Kirchheim verbracht.

Noch einmal rückblickend: Was waren Ihre Gedanken am Abend nach der Wahl?

Ich war überrascht, als ich das Wahlergebnis erfuhr, weil es nicht die motivierten und offenen Gespräche an der Haustür widerspiegelt. Ebensowenig die konstruktiven Gespräche bei all meinen Veranstaltungen. Ich habe einen sehr intensiven und leidenschaftlichen Wahlkampf mit meiner Familie geführt.

Sie wurden Vierter beim ersten Wahlgang. Was hat Sie dazu bewogen, noch einmal anzutreten?

Für mich ist das Wahlergebnis eine Momentaufnahme. In der Vergangenheit hat sich schon häufig gezeigt, dass bei einer Stichwahl die Karten neu gemischt werden und sich das Ergebnis deutlich ändern kann. Ich habe nach der Wahl großen Zuspruch bekommen, weiterzumachen.

Meine umfangreiche Eignung, die ich mitbringe aus Beruf und Studium, sprich: die Wirtschafts- und Verwaltungserfahrung, wäre ein großer Gewinn für die Gemeinde. Außerdem bin ich nicht der Typ, der beim ersten Gegenwind die Flinte ins Korn wirft. Wer anpacken und vorangehen will mit einer Gemeinde, der muss professionell mit solchen Situationen umgehen können und weiter nach vorne schauen.

Auf was haben Sie in den vergangenen knapp zwei Wochen noch einmal den Fokus gerichtet?

Ich habe unzählige und intensive Bürgergespräche geführt und Veranstaltungen in der Gemeinde besucht. Bezüglich der Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger habe ich nochmals Konzepte und Ideen entwickelt und zur Diskussion gestellt. Darüber hinaus war ich in den Sozialen Medien sehr aktiv, um Transparenz und Information zu schaffen.

Was wäre Ihre erste Amtshandlung, sollten Sie Bürgermeister von Tannhausen werden?

Ich würde Kommunikation in der Gemeinde herstellen. Konkret: mich mit der Verwaltung, dem Gemeinderat und weiteren Interessensvertretern zusammensetzen, um die jeweils aktuelle Situation zu eruieren. Sammeln, wo die Bedarfe liegen, um dann Zielvereinbarungen zu formulieren. Das Ziel ist klar, Tannhausen weiter nach vorne zu bringen und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen.