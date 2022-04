Bürgermeisterwahl in Tannhausen: Sein Name ist nicht Haase

Was ist denn da eigentlich in Tannhausen los? Seit Anfang des Jahres ist klar, dass Manfred Haase nach 24 Jahren nicht mehr als Bürgermeister weitermachen wird. Das alleine ist schon eine kleine Sensation in der knapp 1800-Einwohner-Gemeinde am östlichsten Zipfel des Ostalbkreises. Was soll nun werden? Wer ist die richtige Frau, der richtige Mann auf dem Rathausstuhl in Tannhausen?

Werbeagentur hilft

Der Sache musste Nachdruck verliehen werden, so der Gedanke. Eine Werbeagentur trat auf den Plan, angetrieben von elf Tannhausenern (oder Tannhäusern?). Die Suche nach einem Haase-Ersatz wurde in professionelle Hände gelegt, die Schlagzeilen waren sicher.

Zwei Bewerber auf einmal

Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nach Daniel Ott, Frank Sailer und Stephan Slavik haben am Donnerstag gleich zwei weitere Kandidaten ihre Hüte in den Ring geworfen. Da wäre zum einen der Polizist Manfred Meyer. In Nördlingen geboren, in Riesbürg-Pflaumloch aufgewachsen, in Bopfingen wohnend und in Aalen arbeitend – mehr Ostalb geht fast nicht.

Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen

Und als dies kommuniziert wurde, flatterte schon der nächste Kandidat ins Postfach. Siegfried Czerwinski. Der kommt nicht aus Riesbürg, wohnt auch nicht in Bopfingen und arbeitet nicht in Aalen. Czerwinski kommt aus Wesel, laut Google Maps schlappe 508 Kilometer nördlich von Tannhausen, aus Nordrhein-Wetsfalen. Da scheint die Werbekampagne doch funktioniert zu haben.

Kommt noch eine Frau?

Klingt komisch? Ja, absolut. Czerwinski hat in seinem Schreiben bereits angekündigt, es „fabelhaft“ machen zu wollen. Kein PR-Gag? Wohl nicht. Einer wird es werden – oder vielleicht doch noch eine? Eines aber ist klar: Der Name wird nicht Haase sein.