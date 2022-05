Bürgermeisterwahl in Tannhausen endet erwartungsgemäß: Kein Haase-Nachfolger gefunden

Seit rund einer Woche nun wissen die meisten Bürgerinnen und Bürger ganz genau, welche Kandidaten sich auf die Nachfolge von Bürgermeister Manfred Haase beworben haben. Die Kandidatenvorstellung eine gute Woche vor der Wahl hat noch einmal so richtig Dampf in die Geschichte gebracht. An diesem Sonntag nun war endlich die Wahl. Und wie erwartet, hat sich keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent sichern können.

Czerwinski vorne, gefolgt von Göggerle und Ott

Die meisten Stimmen holte der Weseler Siegfried Czerwinski (400/37,95 Prozent), gefolgt von Daniel Göggerle (319/30,26), Daniel Ott (222/21,6 ), Stephan Slavik (105/9,96), Frank Sailer (3/0,28) und Manfred Meyer (2/0,18). Drei Stimmen entfielen auf Haase selbst. „Offensichtlich hab ich noch einen Fanklub hier“, so Haase dazu. Führt aber tatsächlich auch zu 0,28 Prozent in der Endabrechnung. Das heißt, nach diesen Zahlen, dass es keine absolute Mehrheit gibt und in zwei Wochen, am 22. Mai, eine neuerliche Wahl stattfinden wird.

Über 70 Prozent Wahlbeteiligung

„Ich weiß, ich habe die Latte recht hoch gehängt mit meiner Vorstellung von 75 Prozent Wahlbeteiligung“, scherzte Noch-Bürgermeister Manfred Haase in seiner Rede. Letztlich waren es 70,17 Prozent, womit man sich aber auch gut sehen lassen könne, so Haase. Er verwies auch noch einmal darauf, dass es ein sehr fairer Wahlkampf der Kandidaten gewesen sei.

„Kompliment“: Keine ungültige Stimme

1502 Wahlberechtigte hat es gegeben in Tannhausen, dokumentierte Haase die Zahlen, 1054 Bürgerinnen und Bürger hätten schließlich Gebrauch von ihrem Wahlrecht gemacht. Dabei gab es keine einzige ungültige Stimme, so Haase. „Kompliment, auch das ist bemerkenswert.“

In zwei Wochen fällt die Entscheidung

Der Noch-Bürgermeister forderte die dann doch noch bemerkenswerte Anzahl an Besuchern in der Turn- und Festhalle auf, erneut zur Wahl zu gehen, denn in zwei Wochen reiche die einfache Mehrheit, da zähle dann jede Stimme. „Ich bin total glücklich und hoffe, dass ich diesen Vorsprung bis in zwei Wochen halten kann“, sagte Czerwinski nach dem Ergebnis. Sein aktuell ärgster Verfolger, Daniel Göggerle, sagte: „Es ist ein Etappenziel erreicht. Jetzt kommen wir also in zwei Wochen wieder.“

Ott und Slavik lassen es erst einmal sacken

Daniel Ott hatte die drittmeisten Stimmen geholt, wollte aber nach der Verkündung des Ergebnis gar nicht so viel sagen. „Ich lasse jetzt erst einmal die Eindrücke auf mich wirken und schaue dann, was ich machen werde“, so Ott. Stephan Slavik war „überrascht“: „Ich habe einen intensiven Wahlkampf geführt und dieses Ergebnis spiegelt nicht die Gespräche an der Tür und bei den Veranstaltungen wider.“ Er werde sich nun mit seiner Frau besprechen, wie es weitergehe.

Haase hatte es schon geahnt

Ab 18.30 Uhr etwa wurde es vor der Turn- und Festhalle allmählich voller. Zwar kamen nicht wieder 600 Bürgerinnen und Bürger, wie noch bei der Kandidatenvorstellung, über 100 dürften es dann am Ende aber gewesen sein. Und dann wurde es ruhig auf dem Vorplatz, als wenige Minuten vor 19 Uhr Haase nach draußen kam und sagte, dass er das Ergebnis um 19 Uhr verkünden werde. Dass es keinen Sieger bei dieser ersten Wahl gegeben hat, das überraschte ihn nicht: „Bei so vielen guten und gleichwertigen Kandidaten war das schon abzusehen. Eine Prognose aber, wie es in zwei Wochen aussehen könnte, kann ich wirklich nicht abgeben.“ Etwas mehr Klarheit ist nun vielleicht da, spannend aber bleibt es.