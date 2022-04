Bürgermeisterwahl in Tannhausen: Auch Stephan Slavik tritt an

Der dritte Bewerber ist da: Auch Stephan Slavik will Nachfolger von Tannhausens Bürgermeister Manfred Haase werden. Am Montag hat der 46-jährige Kirchheimer seine Kandidatur offiziell verkündet.

Wie der 46-jährige Familienvater aus Kirchheim in seiner Pressemitteilung erklärt, habe er aufgrund der kreativen Werbekampagne ,,Mach’s Fabelhaft“ der Gemeinde Tannhausen und „intensiv motivierenden Gesprächen mit Tannhausenern“ zu diesem Schritt entschieden.

Stephan Slavik ist studierter Diplompolitologe mit Schwerpunkt „Reformierung öffentlicher Verwaltungen“ und aktuell als Qualitätsmanager im Anlagenbau für den Bereich Benelux bei der Ebert-Hera-Essert Group tätig. Dort ist er zuständig für die erfolgreiche Konzeptionierung und Abwicklung von Projekten auf internationaler Ebene.

Die hier gewonnenen Fähigkeiten, wie Prozesse ganzheitlich in Teamarbeit zu analysieren und progressiv voranzubringen, sieht Slavik als „wichtige Voraussetzungen“, um auch eine Gemeinde wie Tannhausen „sicher und verlässlich“ durch den bevorstehenden gesellschaftlichen Umbruch zu führen.

Die Entscheidung, sich als potenzieller Nachfolger von Bürgermeister Manfred Haase zur Wahl zu stellen, habe Slavik er sich „reiflich überlegt“, nachdem sein erster Versuch, bei der Bürgermeisterwahl in Kirchheim im vergangenen Herbst nicht erfolgreich war. Nun wage er in Tannhausen einen zweiten Anlauf. ,,Ich möchte mich für die Gemeinschaft einsetzen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit den BürgerInnen und dem Gemeinderat die Gemeinde Tannhausen voranbringen“, erklärt er seine Motivation,

Die Gemeinde Tannhausen habe nicht nur geografisch, sondern auch infrastrukturell Vieles zu bieten, ein starkes Unternehmertum, eine lebendige Vereinskultur und eine engagierte Bürgerschaft, um deren Belange sich Slavik gerne in Zukunft kümmern und ein offenes Ohr für deren Bedürfnisse haben möchte. Um sich mit den Bürgern noch intensiver auszutauschen, will Slavik in den nächsten Tagen zu Bürgergesprächen in lockerer Atmosphäre einladen.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter: www.stephan-slavik.de sowie unter Facebook.

Stephan Slavik ist der mittlerweile dritte Bewerber um den Chefsessel im Tannhausener Rathaus. Vor ihm hatten bereits der Ellenberger Kassenverwalter Daniel Ott (41) und der Kerkinger Kaufmann Frank Sailer (55) ihre Bewerbung abgegeben. Die Bürgermeisterwahl in Tannhausen ist am 8. Mai. Die öffentliche Kandidatenvorstellung findet am 29. April um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Tannhausen statt.