Bürgermeisterwahl: Czerwinski, Göggerle, Ott und Slavik treten weiter in Tannhausen an

Die Bürgermeisterwahl in Tannhausen war mit Spannung erwartet worden. Am vergangenen Sonntag war es dann endlich soweit. Zwei der sechs Kandidaten sind dabei deutlich abgefallen. Frank Sailer bekam drei Stimmen, Manfred Meyer sogar nur zwei.

Sailer und Meyer treen nicht mehr an

Diese beiden haben nun erwartungsgemäß bekanntgegeben, bei der entscheidenden Wahl am 22. Mai, bei der schließlich der Kandidat mit den meisten Stimmen Bürgermeister von Tannhausen und damit Nachfolger von Manfred Hasse werden wird, von ihrer Kandidatur zurückzutreten.

Ott und Slavik rufen an

Siegfried Czerwinski kam am vergangenen Sonntag auf 37,95 Prozent (400 Stimmen), gefolgt von Daniel Göggerle (30,26/319), Daniel Ott (21,6/222) und Stephan Slavik (9,96/105). Nun also stehen diese vier Kanidaten neuerlich zur Wahl. Bei Czerwinski und Göggerle sei es klar gewesen, dass sie den zweiten Wahlgang angehen werden, so Ulla Leinberger vom Hauptamt Tannhausens. Daniel Ott und Stephan Slavik, die sich am Wahlabend selbst noch nicht sicher waren, ob sie sich auch zur zweiten Wahl stellen würden, hatten schließlich im Rathaus angerufen und mitgeteilt, dass sie weitermachen werden.

448 Stimmen theoretisch noch in der Verlosung

Also geht der Wahlkampf doch noch einmal intensiv weiter, alle vier Bürgermeisteranwärter kämpfen noch einmal um Stimmen für sich. 1502 Wahlberechtigte gibt es in Tannhausen, 1054 Bürgerinnen und Bürger haben beim ersten Durchgang von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, es gab keine einzige ungültige Stimme, was Haase bemerkenswert fand. Somit sind 448 Bürgerinnen und Bürger nicht zur Wahl gegangen. 448 potenzielle Stimmen für die vier Kandidaten. Unter anderem diese werden Czerwinski, Göggerle, Ott und Slavik nun versuchen müssen zu mobilisieren, denn bekanntlich zählt jede Stimme.