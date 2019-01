Bruder Nährich bedankt sich für Spendenaktion

Die Weihnachtsaktion „1000 Engel für Uganda“ von Johannes und Nina Brenner aus Tannhausen ist zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden. 10 500 Euro waren durch den Verkauf der handgefertigten Engel zusammengekommen. Das Geld wurde an Heiligabend an Bruder Nährich von den Comboni-Missionaren überwiesen. Der zeigt sich hocherfreut über die Unterstützung aus der Heimat.

Bruder Nährich von den Comboni-Missionaren, der die Verwaltung des Matany-Hospitals in Uganda unter sich hat, hat sich bei den Initiatoren der „1000 Engel für Uganda“-Aktion, Johannes und Nina Brenner, sowie deren Unterstützern mit den folgenden Worten bedankt: „Es ist wirklich großartig, wie gut eure Engel-Aktion gelaufen ist. Ihr habt einen großen Freundeskreis, der euch geholfen hat und freilich auch ein gutes Projekt, dem ihr eure Hilfe zugewendet habt. In diesen Tagen werde ich mit Dr. John Bosco ausmachen, was wir für unsere Kinderstation anschaffen werden. Also euch einen aufrichtigen und frohen Dank für diese wunderbare Hilfe. Mögen euch gute Engel immer zur Seite stehen.“