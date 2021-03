Biodiversitätspfad soll Natur erlebbar machen

Der ländliche Raum in Baden-Württemberg hat Zukunft – da waren sich die Teilnehmer einer Webkonferenz des CDU-Landtagsabgeordneten Winfried Mack einig. Über 50 Bürgerinnen und Bürger vor allem aus dem Raum Stödtlen und Tannhausen nahmen daran teil.

„Gerade im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Lebensqualität auf dem Land in Baden-Württemberg besonders hoch“, betonte Winfried Mack, und er rief dazu auf: „Wir müssen die Natur wertschätzen und bisweilen auch wieder entdecken, denn sie macht unsere Gegend so lebenswert.“ Ein neuartiger Biodiversitätspfad solle dieses Entdecken fördern. „Hier können die Menschen neben Naturschutz und Wissen auch einfach einen schönen Ausflug erleben“, erklärte Gerhard Goldammer, einer der Ideengeber des Biodiversitätspfades und Gärtnermeister aus Tannhausen, in dieser Webkonferenz.

Der Ostalbkreis biete auch in den ländlich geprägten Gemeinden sehr viel, so Mack: „Breitbandausbau, ein aktives Vereinsleben und eine starke Landwirtschaft – all das prägt in ganz besonderer Weise unsere Region.“ Kreisrat und Bürgermeister Ralf Leinberger ergänzte, dass die Rahmenbedingungen für Familien passen müssten: „Die Gemeinden brauchen die jungen Familien, um lebendig zu bleiben.“ Dazu seien neben einem guten Betreuungs- und Bildungsangebot für die Kinder auch attraktive Bauplätze entscheidend.

Vor allem aber brauche es zukunftsfähige Arbeitsplätze in der Region, ergänzte Mack: „Was unseren Mittelstand angeht, so müssen wir ein Fundament für die Zukunft legen und Strukturen schaffen, die über den Tag hinaus Bestand haben.“ Der Breitbandausbau laufe sehr gut auf der Ostalb: „Viele Gemeinden wie beispielsweise Stödtlen, Ellenberg oder auch Jagstzell können bald für jeden Wohnplatz ein Angebot für schnelles Internet machen“, betonte der Landtagsabgeordnete.

Deutlich wiesen die Teilnehmer darauf hin, dass Landwirtschaft und Naturschutz nicht als Gegensätze zu verstehen seien – im Gegenteil: „Ohne die Landwirtschaft kann es keinen Naturschutz geben.“ Goldammer ergänzte: „Die Öffentlichkeit nimmt oft gar nicht wahr, was viele Landwirte für den Naturschutz tun.“

Als konkretes Beispiel für solch ein gelungenes Zusammenspiel stellte Gerhard Goldammer das Projekt Biodiversitätspfad vor, der die drei Gemeinden Stödtlen, Tannhausen und Unterschneidheim auf bestehenden Wegen miteinander verbinden soll. Auf diesem circa zehn Kilometer langen „Pfad“ sollen sich die Menschen über verschiedene Naturthemen informieren können. „Denn was die Menschen nicht kennen, das können sie nicht schützen“, so Goldammer. Ralf Leinberger führte aus: „Gerade Kinder und junge Menschen sollen hier erleben, wie die Natur unser Leben prägt.“ Auch die Einbindung in ein gastronomisches Angebot sei geplant, damit der Biodiversitätspfad auch für Tagesauflüge interessant werde.

„Der sanfte Tourismus wird immer wichtiger, denn in den letzten Monaten haben wir entdeckt, wie schön es in unserer Region ist“, freute sich der Abgeordnete. Hier gebe es gerade bei den Radwegen noch Potenzial: Ob eine Radtour entlang des Limes oder ein Radweg, der den Biodiversitätspfand an die Landesgartenschau in Ellwangen anbindet – Möglichkeiten für Ausflüge mit dem Rad gebe es auf der Ostalb viele. „In ein Radwegenetz können auch Feldwege einbezogen werden. Das geht schneller und es müssen keine neuen Flächen versiegelt werden“, so Mack.