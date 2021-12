Ein Reh ist auf der Landesstraße 1070 zwischen Stödtlen und Tannhausen-Riepach vor ein Auto gelaufen. Der 62-jährige Fahrer erfasste das Tier am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr mit seinem Hyundai. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Was mit dem Reh passierte, erwähnt die Polizei nicht.