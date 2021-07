Auto überschlägt sich

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 3500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein bislang unbekannter Lasterfahrer am Mittwochnachmittag verursacht hat. Gegen 15.30 Uhr überholte der Lkw auf der Kreisstraße 3210 zwischen dem Ortsende Tannhausen und Eck am Berg ein vorausfahrendes Fahrzeug. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der entgegenkommende Fahrer eines Opel Astra nach rechts ausweichen, wodurch das Fahrzeug sich überschlug und auf dem Dach an der Schutzplanke liegen blieb. Der 31-jährige Fahrer erlitt hierbei leicht Verletzungen. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter.