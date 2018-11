Ausbau der L1076 läuft auf Hochtouren

Die Sanierung der L1076 zwischen Bleichroden und Tannhausen schreitet zügig und plangemäß voran. Vier Wochen nach Start der Arbeiten hat die beauftragte Firma Thannhauser auf einer Länge von 1150 Metern bereits die zehn Zentimeter starke Tragschicht auf der von 5,50 auf 6,00 Meter verbreiterten Landesstraße 1076 aufgebracht.

Damit geht ein Wunsch in Erfüllung, der bei der offiziellen Eröffnung der Straßenbaumaßnahmen am 16. Oktober geäußert worden war. Gestern wurde bereits mit dem Auftrag der vier Zentimeter starken Deckschicht begonnen. Bis zur endgültigen Freigabe der Straße wird es, laut Aussage des Bauleiters Jochen König,aber noch knapp zwei Wochen dauern, da auch noch die Asphaltgitterschicht an den Rändern als Armierung aufgebracht werden und die Leitpfosten eingebaut werden müssten.

König kündigte überdies an, dass noch in dieser Woche mit den ersten Arbeiten auf dem maroden Streckenabschnitt der Landesstraße 1076 zwischen Riepach und Pfahlheim begonnen werden solle.