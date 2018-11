Ausbau der L1076 geht zügig voran

Vier Wochen nach dem Start der Sanierungsarbeiten ist die zehn Zentimeter starke Tragschicht auf der von 5,50 auf sechs Meter verbreiterten Landesstraße 1076 zwischen Bleichroden und Tannhausen am Ortseingang in Höhe der Turn- und Festhalle aufgebracht worden. Damit geht ein Wunsch in Erfüllung, der bei der Eröffnung der Straßenbaumaßnahmen am 16. Oktober geäußert wurde.

Bereits am Dienstag sollte mit dem Auftrag der vier Zentimeter starken Deckschicht begonnen werden. Bis zur endgültigen Freigabe der Straße wird es aber nach Aussage des Bauleiters Jochen König noch knapp zwei Wochen dauern, da auch noch die Asphaltgitterschicht an den Rändern als Armierung aufgebracht werden soll und die Leitpfosten eingebaut werden müssen.

Arbeiten zwischen Riepach und Pfahlheim laufen diese Woche an

Keine Probleme habe es, so Bauleiter König, bei der Bereitstellung der erforderlichen Bitumenmasse gegeben, die in Fremdingen hergestellt wurde. Und er freue sich darauf, dass noch in der laufenden Woche auf der maroden Strecke der Landesstraße 1076 zwischen Riepach und Pfahlheim mit den ersten Arbeiten begonnen werden kann.