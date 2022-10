Auch ohne den „Frechdachs“: Ganztagesbetreuung bleibt in Tannhausen gesichert

Ohne Kinderbetreuung ist es für viele Eltern mittlerweile kaum mehr möglich, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. In Tannhausen hat die Betreuung an der Grundschule viele Jahre lang der Verein „Frechdachs“ übernommen, nun hat Tannhausen sein Betreuungsangebot neu konzipiert.

Denn mit der Auflösung des Vereins hat die Gemeinde nach einem Ersatz suchen müssen, um das Angebot aufrechtzuerhalten. Zwar ist Tannhausen, wie andere Kommunen in Baden-Württemberg auch, erst ab 2026 gesetzlich dazu verpflichtet, eine Ganztagesbetreuung anzubieten.

Betreuung heutzutage Notwendigkeit

Bürgermeister Siegfried Czerwinski erklärte jedoch in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag: „Die Gemeinde sieht eine solche Betreuung in diesen Zeiten einfach als Notwendigkeit an.“

Zwei der Betreuerinnen und Betreuer des ehemaligen Vereins hat die Gemeinde deshalb nun aus einer geringfügigen Beschäftigung in ein sozialversicherungspflichtiges Verhältnis übernommen, um diese Zwischenzeit bis 2026 zu überbrücken und eine Betreuung weiter zu garantieren.

Ein kostendeckender Betrieb dieser Einrichtung ist so nicht möglich. Siegfried Czerwinski, Bürgermeister

Allerdings gehe mit den neuen Arbeitsverhältnissen der Betreuungskräfte auch einen deutlichen Anstieg der Personalkosten einher – und erfordere damit nach Ansicht Czerwinskis die finanzielle Unterstützung der Gemeinde. „Ein kostendeckender Betrieb dieser Einrichtung ist so nicht möglich“, so der Bürgermeister. „Bei den Beiträgen würden wir sonst pro Kind im dreistelligen Bereich landen. Das wäre bei Weitem nicht mehr sozialverträglich.“

80 Prozent Kostenübernahme

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, etwa 80 Prozent der Betreuungskosten zu übernehmen. Je mehr Kinder an der Betreuung teilnehmen, desto weiter werde sich dieser Anteil der Gemeinde an den Personalkosten wieder verringern. Aktuell nehmen fünf Grundschülerinnen und Grundschüler das Angebot wahr und tragen damit 22 Prozent der Kosten.

Beim jüngsten IQB-Bildungsmonoitor hat fast jeder fünfte Viertklässler im Südwesten die Mindeststandards nicht erreicht. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der Elternsatz werde so aber zumindest auf monatliche 50 Euro gedrückt – Mittagessen nicht eingeschlossen. Dafür können die Eltern das Pauschalangebot nun weiterhin an vier Tagen in der Woche von 12 bis 16 Uhr nutzen.

Eine Anmeldung ist derzeit immer zu Beginn des Schuljahres möglich. Auf Anregung von Gemeinderat Richard Bosch werde außerdem über eine Notfallbetreuung, beispielsweise in Krankheitsfällen oder aus kurzfristiger beruflicher Verhinderung, nachgedacht.

Wir müssen ein bisschen experimentieren, wie sich das Projekt entwickeln wird. Siegfried Czerwinski, Bürgermeister

Wie die Betreuung im Detail und im Einzelfall künftig aussehen werde, wolle sich die Verwaltung bewusst noch offen halten, erklärte Czerwinski. Vorerst solle nur über die Rahmenbedingungen entschieden werden: „Wir müssen ein bisschen experimentieren, wie sich das Projekt entwickeln wird, wie geeignet der Raum ist, ob es zusätzliches Personal braucht und wie das Angebot angenommen wird.“

Weitere Informationen zur Grundschulbetreuung gibt es auf der Internetseite der Gemeinde Tannhausen - hier klicken