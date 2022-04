Auch Daniel Göggerle kandidiert in Tannhausen

Auch Daniel Göggerle wird am 8. Mai als Bürgermeister kandidieren. Der 27-Jährige kennt Tannhausen von klein auf.

Die Stärken, die diese Gemeinde lebenswert machen, seien ihm bestens bekannt, schreibt Göggerle in seiner Bewerbung: die Gewerbetreibenden und Landwirte, die Vereine mit ihren ehrenamtlich Engagierten sowie die gut funktionierende Nachbarschaft. Gleichzeitig seien ihm aber auch die Herausforderungen, vor denen Tannhausen steht, bewusst, weshalb er sich in keiner Weise mit dem Status quo zufriedengeben werde. „Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit den drei Säulen Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung diese Herausforderungen positiv für die Menschen in Tannhausen gestalten können“, so Göggerle.

Die Entwicklung der Dorfmitte und die schnelle Schaffung von Wohnraum wolle er zuerst anpacken, genauso wie die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens. Denn die Betreuungsplätze würden dringend gebraucht.

„Als Bürgermeister möchte ich Tannhausen stärken, dabei mit den Nachbargemeinden gut zusammenarbeiten und meine Fähigkeiten und mein Wissen für die Weiterentwicklung Tannhausens einsetzen. Eine wichtige Aufgabe sehe ich vor allem darin zu motivieren, zu kommunizieren, zu vermitteln und zu gestalten. Denn in vielen Fällen finden wir die Antworten auf die Herausforderungen bereits in unserem unmittelbaren Umfeld. Hier gilt es die richtigen Stellen miteinander zu verknüpfen, um für uns alle das Bestmögliche zu erreichen.“

Daniel Göggerle ist zusammen mit seinen drei Geschwistern im Stödtlener Teilort Stillau aufgewachsen. Seine Kindergarten- und Grundschulzeit verbrachte er in Tannhausen, 2012 machte er das Abitur in Ellwangen. Schon früh engagierte er sich in den Tannhäuser Vereinen. In der Jugend spielte er Fußball beim VfB Tannhausen. Dort ist er heute noch in der Breitensportgruppe und im Vereinsrat aktiv. Beim Musikverein Schwabenlandkapelle und dem VfB-Fanclub Brustring ist er Mitglied.

„Die meisten Bürgerinnen und Bürger werden mich aber aus der Sankt-Lukas-Kirche kennen. Hier war ich 15 Jahre lang Ministrant, neun Jahre davon als Oberministrant“, so Göggerle.

Sein Studium der Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim schloss er mit dem Master of Science ab. Dabei erlernte er Kompetenzen und Fachwissen in vielen Bereichen, die auch als Bürgermeister wichtig seien: von Betriebswirtschaft über Verwaltung bis zu Bauplanung. Aktuell berät er Landwirte im Bereich der Tierhaltung.

Am 8. Mai sind die Bürgerinnen und Bürger Tannhausens aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. „Mir ist es wichtig, dass sich die Menschen in Tannhausen wohlfühlen, dass sie in dieser schönen Gemeinde gerne leben und arbeiten. Deshalb habe ich heute meine Bewerbung als Bürgermeisterkandidat in Rathaus abgegeben“.