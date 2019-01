Anspruchsvolle Großeinsätze : FFW Tannhausen blickt auf 2018 zurück

Insgesamt 17 Einsätze hatte die Abteilung Tannhausen der Freiwilligen Feuerwehr in 2018 zu bewältigen. Das berichtete Schriftführer Johannes Gerlach bei der Hauptversammlung der Abteilung Tannhausen in der vergangenen Woche, zu der der amtierende Kommandant Anton Mai geladen hatte.

Ebenso viele Proben hätten laut eines Presseberichts der Feuerwehr stattgefunden. Gesamtkommandant Markus Huchler bewertete vor allem die beiden Großeinsätze beim Wertstoffhof Heydt und beim LAZBW als sehr anspruchsvoll, richtete aber die größere Aufmerksamkeit auf den Brand beim Irreal. Dort waren vergleichsweise viele Personen zu retten und in Sicherheit zu bringen gewesen. Er gab zu bedenken, dass dem Brandschutz im stetig wachsenden sozialen Wohnungsbau mit unübersichtlichen Untervermietungen wie auch Überbelegungen mehr Aufmerksamkeit gezollt werden müsse. Zudem hätten fünf Feuerwehrleute das Leistungsabzeichen in Bronze erworben, heißt es in der Pressemitteilung. An acht unterschiedlichen Lehrgängen, wie zum Beispiel Truppführer, Gruppenführer, Atemschutz, Brandbekämpfung und Taktik, Truppmann, Erste Hilfe, Maschinist und Fahrsicherheitstraining hatten neun Kameraden teilgenommen.

Mai als Abteilungskommandant wiedergewählt

Nach dem Bericht des Kassiers wurde die Entlastung durch die beiden Kassenprüfer, Harald Seifert und Andreas Mutter, vorgeschlagen, die denn auch einstimmig erfolgte. Anschließend standen die Wahlen des Abteilungskommandanten, seinem Stellvertreter und die des Abteilungsausschuss an. Jeweils einstimmig und ohne Gegenvorschlag wurden der amtierende Abteilungskommandant Anton Mai und sein Stellvertreter Klaus Laub in ihren Ämtern bestätigt. Bei der Ausschusswahl musste aufgrund gleicher Stimmenanzahl einmal das Los für einen Kandidaten entscheiden. Folgende vier Kameraden wurden in den Abteilungsausschuss gewählt: Tobias Laub, Klaus Laub, Martin Seifert und Bernd Ott.

Den Wahlen folgten die Ehrungen und Verabschiedungen, die Kommandant Anton Mai vornahm. Zunächst wurden die Probenkönige ausgezeichnet, bei denen David Laub, Simon Bohner mit jeweils 14 (von 17 möglichen) Proben den dritten Platz, Tobias Laub, Habakuk Mutter und Johannes Gerlach mit jeweils 15 Proben den zweiten und Phillip Laub mit 16 von 17 Proben den ersen Platz errangen. Geehrt wurden Bernd Ott für sein Engagement bei Festen und Ausflügen, Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer für ihre Engagement in und für die Feuerwehr, Bürgermeister Matthias Burth für sein „offenes Ohr“ für die Belange der Abteilung Tannhausen und Wolfgang Hund für sein 25-jähriges Engagement bei der Feuerwehr. Verabschiedet wurden Florian Heitele und Andreas Mutter.