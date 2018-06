Alter Kirchweg ist jetzt trittsicher

Über Jahrhunderte hinweg ist der alte Kirchweg zwischen Unterbronnen sowie Eck am Berg nach Tannhausen für Schüler und Kirchgänger der beiden Stödtlener Ortsteile der kürzeste Weg nach Tannhausen gewesen.

Die pensionierte Lehrerin Ilse Bareither aus Tannhausen entdeckte in alten Archiven nicht nur diesen alten Kirchweg nach Tannhausen, sondern wollte auch den Grenzlandwanderweg durch viel Wald bis Wittenbach zum Leben erwecken.

Große Unterstützung erhielt Ilse Bareither dabei nicht nur bei einigen Familien aus Tannhausen, Eck am Berg, Unterbronnen und Sederndorf, sondern auch von Seiten der Bürgermeister aus Tannhausen, Stödtlen, Wilburgstetten, Mönchsroth und Dinkelsbühl.

Im Sommer 2007 reifte die Idee, am oberen Einstieg des alten Kirchwegs am Liastrauf oberhalb von Unterbronnen ein Wegkreuz aufzustellen. Zehn Tannhausener Kinder schufen unter der Leitung von Ilse Bareither im Ferienprogramm Tiermotive, die später an einem von Lukas Zeller gefertigten Birkenkreuz angebracht wurden. Anfang Juni 2008 wurde dieses Kreuz von Pfarrer Manfred Schmid geweiht, und die Mönchsrother Pfarrerin Anette Reese erteilte den Reisesegen. Zahlreiche Gruppen haben inzwischen diesen Rundwanderweg unter Leitung von Ilse Bareither kennengelernt, und sie war es auch, die sich um die Anbringung einer stabilen steinernen Treppe am steilsten Wegstück oberhalb von Unterbronnen bemühte. Sie angelte sich nicht nur Dinkelsbühls Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, der ihr neun gebrauchte Betonstufen über eine Dinkelsbühler Firma vermittelte, sondern auch den Tannhausener Rentner Erich Thorwart und dessen Sohn Günther. An drei Tagen wurden diese neun Stufen in der steilen Böschung verankert, wobei Ilse Bareither kräftig mit anpackte.

Ein Spender, der nicht genannt werden möchte, stiftete dazu den nötigen Schotter. Josef Schneider spendete vor drei Jahren das passende hölzerne Geländer, und am Ende des Weges steht seit wenigen Tagen ein neues und von Lukas Zeller geschaffenes stabiles Holzkreuz, das das inzwischen morsche Birkenkreuz ersetzt und in Kürze kirchlich geweiht werden soll.

Ilse Bareither bietet wieder bei Nachfrage Rundgänge am Grenzlandwanderweg an. (hbl)