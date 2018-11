Akkordeongruppe Tannhausen lädt zum Jubiläumskonzert

Die Akkordeongruppe Tannhausen feiert in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Zu diesem Anlass findet das Jubiläumskonzert am Samstag, 1. Dezember, in der Turn- und Festhalle in Tannhausen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Unter der Gesamtleitung von Andreas Wiedmann haben die Akkordeonisten mit den besten Musikstücken aus den vergangenen Jahren wieder ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zusammengestellt. Viele bekannte Melodien wie der „Kaiserwalzer“, „Jeanny“ oder „Fluch der Karibik“ werden erklingen. Unterstützt wird die Akkordeongruppe bei ihrem Jubilläumskonzert durch den Chor „SingMix“ aus Neresheim, die „Tastendudler“ aus dem Edertal sowie ein Dudelsackspieler der „Hohenlohe Highlanders Pipes & Drums“. Das Konzert ist bewirtet. Der Eintritt ist frei. Foto: privat