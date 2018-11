Agrar & Energie Bosch aus Tannhausen ist Ausbildungsbetrieb des Jahres

Alle vier Jahre verleiht der Landesbauernverband (LBV) in Baden-Württemberg die Auszeichnung für den besten LBV-Ausbildungsbetrieb. Für das Jahr 2018 hat er sich für den Betrieb Agrar & Energie Bosch in Tannhausenentschieden, der seit 35 Jahren junge Menschen zu engagierten Landwirten ausbildet.

Unter den zurzeit 1155 Ausbildungsbetrieben für Landwirte in Baden-Württemberg hat der Betrieb des „Hinterbauers“ und Landwirtschaftsmeisters Alois Bosch und seiner Frau Hedwig eine Sonderstellung. 1986 übernahm er den Hof von seinen Großeltern, 2007 schloss die Tochter Katja ihr Studium als Agraringenieurin ab, 2012 machte die jüngste Tochter Judith ihren Bachelor of Science.

Auch die beiden Schwiegersöhne stiegen in den Betrieb ein. Alle beteiligen sich an der Ausbildung und sind Ansprechpartner für die Azubis. Keiner der 35 bisherigen Azubis brach die Ausbildung ab. Denn den Betrieb zeichnet aus, dass alle Azubis Familienanschluss haben. Um 7 Uhr nehmen sie am gemeinsamen Frühstück teil, bei dem auch besprochen wird, was im Lauf des Tages zu tun ist. Zurzeit hat der Betrieb zwei Azubis, beide im zweiten Lehrjahr, die alle Betriebszweige durchlaufen. Hinzu kommen Praktikanten. Die Vielfalt der Ausbildung und die Priorität des familiären Zusammenhalts war für den Bildungsausschuss des LBV mitentscheidend für die Auszeichnung.