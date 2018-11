Eine große Trauergemeinde aus Tannhausen und den umliegenden Gemeinden hat am vergangenen Samstag sowohl beim Requiem in der Sankt-Leonhard-Kirche in Stödtlen als auch danach auf dem Friedhof in Tannhausen Abschied von Lukas Zeller genommen. Zeller war am 3. November bei Waldarbeiten überraschend gestorben. Er wurde 89 Jahre alt. Pater Wolfgang Kindermann aus Ellwangen zelebrierte das Requiem in Stödtlen und ließ dabei die Biographie des Verstorbenen Revue passieren, der am 29. Januar 1929 in Tannhausen das Licht der Welt erblickt hatte. Zellers Eltern betrieben eine kleine Landwirtschaft und eine Wagnerei. Hier absolvierte Lukas Zeller Anfang der 40er-Jahre eine dreijährige Wagnerlehre; 1959 folgte die Meisterprüfung. Nachdem die Arbeit als Wagner nicht mehr gefragt war, arbeitete der handwerklich geschickte Lukas Zeller von 1972 bis 1992 im Gerätelager der Reinhardt-Kaserne in Ellwangen.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagierte sich Zeller von 1971 bis 1984 als Mitglied der CDU im Gemeinderat Tannhausen. Außerdem war er Schöffe beim Landgericht Ellwangen. Auch für die Kirche setzte sich der tief gläubige Zeller ein Leben lang ein. zunächst als Ministrant. Später pilgerte er bei den Wallfahrten nach Wemding mit, erledigte Reparaturen im kirchlichen Kindergarten oder half in der Kirche beim Aufhängen von Heiligenfiguren oder bei der Aufstellung der Weihnachtskrippe. Sein Hobby, oder besser gesagt, seine Leidenschaft, das Anfertigen von Haus-, Hof-, Weg- und Flurkreuzen, kann man heute noch an rund zwei Dutzend Plätzen in Tannhausen und Umgebung von Stödtlen über Pfahlheim bis Unterschneidheim bewundern. Als im Juli 2017 seine geliebte Frau Liesl verstarb, mit der Zeller seit 1956 verheiratet war, traf ihn das schwer. Die Ehe war kinderlos geblieben.

Pater Kindermann betonte, dass man mit Lukas Zeller einen Menschen verliere, der „allen ein Vorbild sein sollte“. Martina Wettemann, zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats Tannhausen, schloss sich an und betonte, dass Lukas Zeller – den alle nur als „Bugwanger“ kennen – viel Bleibendes für seine Mitmenschen geleistet habe. Überall seien Spuren seines Lebens erkennbar. Das betonten auch Klaus Joas, Vorsitzender des Musikvereins Tannhausen und Reinhold Thorwart, Vorsitzender des Schützenvereins Tannhausen. Beiden Vereinen hatte Zeller als Mitglied angehört. Edgar Brenner, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Ortsgruppe Tannhausen, würdigte die Arbeit des Gründungsmitglieds Lukas Zeller, der 47 Jahre lang die Werte der CDU in vorbildlicherweise verkörpert habe.

Auf dem Friedhof ehrte der Musikverein Tannhausen das langjährige Mitglied mit dem Lied „Ich hatt‘ einen Kameraden“ und die beiden Fahnen des Schützenvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Tannhausen senkten sich zum letzten Gruß.