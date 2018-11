1000 handgemachte Metallengel helfen Kindern in Uganda

Nina und Johannes Brenner haben passend zur Advents- und Weihnachtszeit das Projekt „1000 Engel für Uganda“ ins Leben gerufen. Freunde haben geholfen, aus Blechresten und dem alten Kupferdach der Kapelle in Stillau 1000 Engel zu basteln, die für zehn Euro das Stück verkauft werden sollen. Der Erlös geht an das Kinderkrankenhaus Matany Hospital in Uganda, das von den Comboni-Missionaren verwaltet wird.

Doch wie kommt man auf die Idee, 1000 Engel aus Blech herzustellen und für einen wohltätigen Zweck zu verkaufen? Johannes Brenner, seines Zeichens Flaschnermeister der Firma Edgar Brenner, erzählt: „Als ich die Meisterschule in Stuttgart besucht habe, hat ein Kollege 1000 Kraniche aus Blech hergestellt, das hat mich begeistert. Bei unserem Weihnachtszauber im Betrieb haben wir zusammen mit Kindern über 50 Engel gebastelt. Die kamen so gut an, dass ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, 1000 Engel für einen wohltätigen Zweck herzustellen.“

Vor allem Frühchen sollen Hilfe bekommen

Über seine Ehefrau Nina kam der Kontakt zu Bruder Günther Nährich von den Comboni-Missionaren zustande. „Bei einem Besuch in Bopfingen zusammen mit dem Chefarzt der Klinik, Dr. John Bosco, war er sofort von unserer Idee begeistert.“ Bruder Nährich ist in der Verwaltung des Matany Hospitals in Uganda tätig und ist dankbar über jeden Euro, der er bekommen kann.

Mit dem Geld soll das Kinderkrankenhaus und besonders die Frühchenstation unterstützt werden. Dort sollen Geräte angeschafft werden, die sich die Klinik sonst nicht leisten könnte und die den Frühgeborenen den Start ins Leben erleichtern sollen.

„Mich hat begeistert, was man mit einem handwerklichen Beruf alles auf die Beine stellen kann“, erzählt Johannes Brenner. „Ich habe zusammen mit Freunden und Helfern aus alten Blechresten, die sonst auf dem Altmetallhaufen gelandet wären, etwas geschaffen, das anderen Menschen hilft. Dazu kam noch die Dachrenovierung der Kapelle in Stillau, wo das alte Kupferdach nicht einfach weggeworfen wurde, sondern fein säuberlich aufs richtige Maß geschnitten wurde, um daraus die Engel zu machen.“ Und er ist überzeugt, dass diese Engel Glück bringen. Glück, und Hilfe für die Menschen in Afrika aber auch für die, die so einen Engel kaufen, denn sie haben dann etwas in der Hand und werden immer daran erinnert, etwas Gutes getan zu haben.

1000 Engel herzustellen kann einer nicht allein. So waren Nina und Johannes Brenner froh, dass sich viele Freunde bereit erklärten, bei diesem ehrgeizigen Projekt mitzumachen. „Oft waren um die 20 Freunde und Bekannte in der Werkstatt und haben mitgeholfen. Denn die Engel sind in reiner Handarbeit hergestellt. Sie wurden gestanzt, die Flügel wurden mit der Blechschere in Form geschnitten und der kleine Kopf aus Holz mit Silikon auf der Figur verankert. Die Krone des Engels ist aus reinem Kupfer und wurde aus Abfallkupferrohren geschnitten.“

Die Brenners hoffen nun, dass sie die 1000 Engel bis Weihnachten verkauft haben. 350 sind übrigens schon weg. So ein Engel eignet sich hervorragend als Geschenk, auch für Firmen, die ihren Mitarbeitern etwas schenken wollen, das einen guten Zweck erfüllt. Bei Bedarf stellen die Comboni-Missionare auch eine Spendenbescheinigung aus.

Wo die Engel fliegen

Wer einen handgemachten Metallengel möchte, kann ihn unter der Rufnummer 07964/1317 oder per E-Mail bei nina@kummich.de bestellen. Abgeholt werden können sie bei der Firma Edgar Brenner in Tannhausen, Industriestraße 24. Die Engel gibt es auch beim Autohaus Kummich, Bopfingen, Nördlinger Straße 24; in Ellwangen bei der Firma Kicherer, Schmiedstraße 5-7; in Nördlingen in der Hosenecke, Löpsinger Straße 14; in Zöbingen bei der Tankstelle und im Gasthaus Adler in Westhausen, Aalener Straße 16.