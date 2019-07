Zwei Vereine gönnen sich ein Konzert

Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres haben die Virngrundmusikanten Stödtlen gemeinsam mit dem Liederkranz Stödtlen noch ein besonderes Schmankerl parat. Die A-cappella-Band Viva-Voce soll mit ihrem eher unkonventionellen Weihnachtsprogramm „Wir schenken uns nix!“ das für beide Vereine bedeutende Jahr 2019 feierlich abschließen. Das Konzert wird am Sonntag, 1. Dezember, in der Stödtlener Leonhardskirche stattfinden. Karten können ab sofort erworben werden.

„Die gute Akustik unserer Leonhardskirche ist der eigentliche Grund, wieso Viva-Voce nach zwei Jahren mal wieder in Stödtlen auftreten wird“, erklärt Andreas Geiß schmunzelnd. Das ist natürlich die halbe Wahrheit. Die Akustik in der Stödtlner Kirche ist zwar wirklich gut. Tatsächlich kommt das fünfköpfige A-cappella-Ensemble aus Ansbach aber aufgrund einer gemeinsamen Einladung des Musikvereins und des Liederkranzes nach Stödtlen. Für beide Vereine soll dieses etwas andere Weihnachtskonzert der krönende Abschluss eines besonderen Jahres werden. Der Liederkranz konnte in diesem Jahr die Weihe seiner restaurierten Fahne feiern, die Virngrundmusikanten feierten vor wenigen Wochen ihr 50-jähriges Bestehen mit einem gigantischen Fest. „Deshalb wollten beide Vereine das Jahr auch nicht einfach so ausklingen lassen“, sagt Geiß

Rupert Uhl, Vorstand der Virngrundmusikanten und Peter Jacobs, Vorstand des Liederkranzes pflichten Geiß bei. Zwar überschneidet sich der Konzerttermin mit dem geplanten Stödtlener Weihnachtsmarkt rund um die Leonhardskirche, aber die Vereinsvorstände sehen darin kein Problem, sondern eher eine Win-Win-Situation. Die Vereine wollen die erhofften 500 Konzertbesucher zu einem Gang über den Markt bewegen und dazu selbst mit einem Marktstand beziehungsweise einem Zelt vertreten sein.

Sollte es an dem Tag noch Karten an der Abendkasse geben, lohnt sich für die Weihnachtsmarktbesucher auch der spontane Besuch des Konzerts. „Wer die Jungs von Viva-Voce schon einmal live gehört und erlebt hat, weiß, welche Qualität einen bei den Konzerten dieser Gruppe erwartet“, betont Peter Jacobs. Auch Rupert Uhl ist überzeugt, dass an dem Abend alle auf ihre Kosten kommen werden. Wobei die drei Männer vom Organisationsteam noch mit Nachdruck unterstreichen, dass ein solches Konzerthighlight in Stödtlen ohne Sponsoren gar nicht möglich wäre.